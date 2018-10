Damiano, figlio di Jane Alexander, ha pubblicato un post Instagram in cui ha difeso la madre per la relazione con Elia Fongaro al GF Vip 3

Il terzo Grande Fratello Vip, come da tradizione del reality, continua a scatenare qualche polemica. Stavolta per il rapporto che si è creato tra Jane Alexander e Elia Fongaro. Talmente tanto si è parlato di quello che è accaduto, specialmente dopo l’eliminazione del ragazzo, che è intervenuto sui social (dal proprio profilo Instagram) il figlio quattordicenne di Jane, Damiano. Il motivo? Far capire agli utenti e al pubblico che da parte sua non ci sarebbe nessun problema se dovesse nascere una storia tra i due.

Non solo, visto che Damiano ha anche cominciato a “seguire” sui social proprio Elia. Segnale di apertura del figlio? A quanto pare sì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damian (@damiano_alexander) in data: Ott 29, 2018 at 3:33 PDT

Jane Alexander: il figlio Damiano interviene

Difficile pensare che le polemiche siano così esasperanti, al di là di ogni considerazione, anche per un problema di differenza d’età tra i due, visto che l’attrice ha nove anni in più dell’ex velino.

Altrimenti non si spiegherebbe tanto accanimento, visto che sì, Jane era impegnata prima dell’ingresso della Casa, ma certamente non si tratta né del primo né dell’ultimo caso nella storia del programma.

La difesa del figlio, se Jane potesse saperlo dato che al momento è ancora nella Casa più spiata d’Italia, darebbe certamente sollievo alla donna, che entrata nel gioco da impegnata (con Gianmarco Amicarelli) ha scelto di non nascondere i propri sentimenti per Elia Fongaro.

Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco Amicarelli: finita?

Nella puntata del 25 ottobre scorso, Gianmarco e Jane si sono confrontati attraverso una telefonata in cui l’uomo ha chiesto rispetto. L’attrice sembra però aver scelto una strada diversa, e così Amicarelli su Instagram ha sfogato la sua amarezza.

“Non si finisce mai di conoscere una persona, anche se poi alla fine tutti ci dimostriamo per quello che siamo.

Ognuno di noi farà i conti con se stesso. Non ho intenzione, per ora, di parlare del privato a differenza di altri che stanno facendo della propria vita uno show facendo soffrire NOI che siamo a casa! Io cammino a testa alta”, ha scritto su Instagram.

