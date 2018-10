Giallo a Temptation Island: Lara Zorzetto come Sara Affi Fella?

Michael De Giorgio ha rivelato che l’ex fidanzata Lara Zorzetto avrebbe pianificato il suo comportamento a Temptation Island.

Secondo Michael De Giorgio, ex fidanzato dell’ex partecipante di Temptation Island Lara Zorzetto, la ragazza avrebbe pianificato il suo comportamento all’interno del reality ancora prima di prendervi parte:

“Ho avuto modo di ascoltare degli audio e di leggere dei messaggi suoi inviati ad altre persone, scritti prima ancora che noi partissimo, in cui lei sosteneva di avere già tutto ben chiaro, che mi avrebbe fatto fare una figura di m*rda, (…) e che avrebbe dato al pubblico qualcosa per cui valesse la pena rimanere col fiato sospeso fino alla fine”, ha raccontato a IsaeChia Michael De Giorgio.

Michael De Giorgio: Lara Zorzetto mentiva a Temptation Island?

Lara Zorzetto come Sara Affi Fella? Sono in molti sui social a porsi questa domanda, specie dopo che il fidanzato Michael De Giorgio ha rivelato la presunta macchinazione dell’ex fidanzata durante la loro partecipazione a Temptation Island.

“In quasi tutte le tracce audio si può percepire la cattiveria e l’arroganza con la quale si esprimeva nei miei confronti, architettando tutto meticolosamente. Andò persino contro i suoi stessi genitori che le consigliavano di non rendere pubblici dei fatti privati come questi, ma no, lei ormai doveva farmela pagare”, ha raccontato De Giorgio.

Lara Zorzetto commenterà le accuse dell’ex fidanzato?

Su Instagram Lara Zorzetto non ha ancora replicato alle accuse dell’ex fidanzato, ma sono già in molti a domandarsi se non farà la stessa fine toccata a Sara Affi Fella. L’ex tronista infatti, rea di aver condotto un doppio gioco rimanendo fidanzata con Nicola Panico durante il suo trono a Uomini e Donne, sarebbe stata costretta a cancellarsi dai social dopo una vera e propria gogna mediatica nei suoi confronti. Lara Zorzetto risponderà alle accuse di Michael De Giorgio?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/lara.rosiezorzetto/?hl=it