Valentina Dallari sta meglio, e ringrazia i fan!

Valentina Dallari sembrerebbe stare meglio, e su Instagram sono in molti ad averle fatto i complimenti per la sua forma fisica.

Le condizioni di salute di Valentina Dallari sarebbero visibilmente migliorate, e anche molti dei fan sui social sembrano essersene resi conto. “Bentornata bellissima”, le scrive qualcuno, a cui si aggiunge: “Sono felice che tu stia migliorando, sei una vera leonessa.”

Dopo l’ondata di calore e solidarietà da parte dei fan, Valentina Dallari ha personalmente ringraziato i fan nei suoi commenti su Instagram scrivendo: “Sono felice che si veda.”

Valentina Dallari ringrazia i fan per l’affetto

All’indomani della sua uscita dalla clinica di riabilitazione in cui ha trascorso gli ultimi mesi combattendo contro i suoi problemi alimentari, è stata la stessa Valentina Dallari ha raccontare ai fan la sua emozione per i grossi traguardi raggiunti:

“Ho paura ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete”, ha scritto in un post su Instagram.

Valentina Dallari si era presa una pausa dai social e si era volontariamente fatta ricoverare dopo che per mesi in molti si erano dimostrati preoccupati per la sua eccessiva magrezza e per il suo stato di salute. Oggi però sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne stia tornando quella di un tempo, e sono tanti i fan ad averle fatto i loro complimenti su Instagram.

Valentina Dallari: Mariano e un augurio speciale per l’ex tronista

Proprio a Uomini e Donne, il programma che l’ha lanciata alla notorietà, Valentina Dallari aveva ricevuto un messaggio d’incoraggiamento anche da parte del suo ex corteggiatore, Mariano Catanzaro, che aveva dichiarato:

“Sapete che ci ho messo il cuore dal primo giorno in cui sono venuto qua, soprattutto all’interno del trono di Valentina. Mi sono arrivate alcune foto e ho scoperto che ha un problema alimentare grave, so che sta affrontando un percorso all’interno di una clinica specializzata. Voglio farle un forte in bocca al lupo e dirle che le voglio bene.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/valentinadallari_/?hl=it