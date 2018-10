L’eliminazione di Elia Fongaro ha fatto discutere in molti, e tra questi Enrico Silvestrin si è schierato apertamente dalla parte dell’ex velino.

Elia Fongaro è stato eliminato dal GF Vip tra polemiche e commenti sia fuori che dentro La Casa. In molti non hanno compreso i motivi dell’eliminazione dell’ex velino di Striscia e tra questi il conduttore Enrico Silvestrin si è apertamente schierato contro la sua eliminazione, condannando la scelta del GF Vip in un suo post su Twitter:

Stanno spudoratamente eliminando Elia d’ufficio #gfvip — Enrico Silvestrin (@E_Silvestrin) October 29, 2018

Elia Fongaro: l’eliminazione fa discutere

Oltre alle lacrime dei suoi colleghi all’interno della casa (non ultima Jane Alexander, che negli ultimi tempi aveva confessato i suoi sentimenti all’ex velino), Elia Fongaro ha trovato la solidarietà di molti fan e colleghi anche al di fuori del reality, i quali non si sarebbero detti d’accordo con la sua eliminazione.

“Mai visto un massacro simile. E televoto chiuso un secondo dopo. Martina aveva percentuali bulgare”, ha scritto il conduttore Enrico Silvestrin su Twitter, secondo cui Elia Fongaro sarebbe stato eliminato con il 38% delle preferenze, mentre Martina Hamdy ad esempio solo con il 34%.

Elia Fongato eliminato al GF Vip: le lacrime di Jane Alexander

Benché lo stesso Elia Fongaro abbia provato a difendere la propria posizione, ha dovuto comunque lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Tra le lacrime lo ha abbracciato l’attrice Jane Alexander, che proprio negli ultimi tempi aveva ammesso di provare qualcosa nei suoi confronti.

“Sarò una brutta persona, ma io non riesco a stare lontano dall’affetto e le carezze di Elia. Non voglio pensare a un futuro con lui, stiamo vivendo questa storia in questa casa, mi spiace che abbiamo fatto male a una persona fuori”, aveva dichiarato l’attrice durante un confessionale. Adesso che Elia è uscito la loro storia proseguirà lo stesso?

