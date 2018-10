Bufera per Francesco Monte: contestato al GF Vip

Al GF Vip Francesco Monte è stato contestato per aver detto: “Due donne che si baciano mi fanno schifo.”

Durante l’ultima puntata del GF Vip è scoppiata una vera polemica contro Francesco Monte: l’ex naufrago, reo di aver mostrato il proprio disappunto per il bacio sulle labbra che si sarebbero scambiate Martina Hamdy e Giulia Salemi, sarebbe stato accusato anche di aver fatto un’affermazione discriminatoria tra Nord e Sud nel tentativo di difendersi. In molti sui social si sono scagliati contro l’ex gieffino, non convinti dalle sue scuse.

Francesco Monte: battuta omofoba scatena la polemica

Al GF Vip Francesco Monte è sembrato arrampicarsi sugli specchi quando, apostrofato da Alessandro Cecchi Paone e da Alfonso Signorini a proposito della sua uscita omofoba riguardante il bacio tra Martina Hamdy e Giulia Salemi, avrebbe cercato di scusarsi imputando la sua affermazione alla sua chiusura di mente, dovuta alla sua “cultura meridionale.”

Alfonso Signorini gli ha fatto immediatamente notare che la sua “chiusura mentale” nei confronti del bacio che si sono scambiate le due ragazze, non sarebbe da imputare alla sua provenienza da Sud o da Nord.

“E’ sbagliatissimo fare questa differenza di pensiero tra Nord e Sud perché ci sono dei meridionali che hanno una personalità apertissima“, ha dichiarato Signorini.

Francesco Monte: la polemica social e il tentativo di scuse del gieffino

Insomma, Francesco Monte si sarebbe gettato da solo dalla padella alla brace, e mentre prima era accusato “unicamente” di aver fatto un commento inappropriato verso la ragazza per cui ha mostrato interesse (Giulia Salemi, che ha baciato per la prima volta proprio di recente), nel suo tentativo di trovare delle scuse avrebbe fatto anche peggio.

“Due donne che si baciano non fanno schifo”, ha invece affermato Alessandro Cecchi Paone, e ancora una volta Monte ha provato a giustificarsi:“Era riferito a una persona che mostra interesse verso di me. Evitare questo mi sarebbe piaciuto…”

Sulla pagina Instagram dell’ex naufrago è scoppiata una vera e propria gogna social, specie perché secondo gli haters Monte godrebbe di una vera e propria impunità all’interno dei reality show. Del resto sempre quest’anno si era reso protagonista di un grosso scandalo mediatico all’Isola dei Famosi, dove Eva Henger lo aveva accusato di aver portato con sé della marijuana.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francescomontereal/?hl=it