Dopo che la figlia di Jovanotti ha annunciato di essere finalmente guarita dal linfoma di Hodgkin, Barbara D’Urso ha raccontato che sua madre morì proprio per lo stesso tipo di tumore.

La storia di Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, da poco guarita dal linfoma di Hodgkin – contro cui stava combattendo da diversi mesi – ha commosso pubblico e personaggi vip. Raccontando la storia della ragazza a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha confessato che sua madre, Vera Pentimalli – scomparsa quando la conduttrice era ancora molto piccola – sarebbe morta proprio a causa del linfoma di Hodgkin, che all’epoca era ancora poco conosciuto e non curabile.

“A Teresa a luglio dell’anno scorso è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, che è un tumore del sistema linfatico che conosco molto bene”, ha raccontato la conduttrice, “55 anni fa non era conosciuto e non si poteva curare, tanto è vero che la mia mamma che era molto giovane l’ho persa così. Invece adesso questo linfoma si cura”.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: la morte della madre

Barbara D’Urso ha perso la sua adorata madre quando aveva solamente 11 anni e quel lutto ha segnato per sempre la sua vita. A Pomeriggio Cinque, per la prima volta, la conduttrice ha svelato che la malattia che ha ucciso sua madre sarebbe stata il linfoma di Hodgkin, stessa malattia contro cui di recente si è trovata a combattere la 22enne Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti.

La ragazza ha rivelato la sua battaglia contro la malattia una volta guarita, e ovviamente la notizia non ha mancato di sollevare un’ondata di entusiasmo da parte di fan, amici e colleghi (in particolare di suo padre, Lorenzo Jovanotti, che per primo ha condiviso il post della figlia felice per la notizia).

La vita della D’Urso dopo la morte della madre

Dopo la scomparsa della madre (avvenuta quando la donna aveva 40 anni) Barbara D’Urso è stata cresciuta insieme ai suoi due fratelli (Daniela e Alessandro) dal padre Rodolfo, che in seconde nozze si sposò con Wanda Randi (la donna che ha cresciuto la conduttrice e da lei considerata una seconda madre). Dal legame nacquero gli altri tre fratelli della conduttrice: Riccardo, Fabiana ed Eleonora.