Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza a Monaco per un problema cardiaco. Il dottor Zangrillo lo raggiunge: come sta?

Silvio Berlusconi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco per un problema cardiaco. A rendere pubblica la notizia è il dottor Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex presidente del Consiglio. Al momento, le condizioni di salute di Silvio sembrano preoccupanti, ma non allarmanti. C’è da sottolineare, però, che l’uomo ha 84 anni e soltanto qualche mese fa è risultato positivo al Coronavirus. Pertanto, non si esclude che il Covid-19 abbia causato qualche danno al cuore.

Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza

Silvio Berlusconi è stato ricoverato nel Principato di Monaco perché si trovava a Chateaun-euf-de Grasse, Valbonne nel Sud della Francia, a casa della figlia Marina. Le sue condizioni di salute si sono aggravate lo scorso lunedì e il dottor Zangrillo ha ritenuto opportuno ricoverarlo in loco e non predisporre il suo rientro in Italia.

“Ha un problema cardiaco aritmologico. (…) Sono andato di persona visitare Silvio Berlusconi, lunedì e dopo averlo dopo averlo visitato, ho disposto il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”, ha dichiarato il dottor Zangrillo alle agenzie di stampa.

SILVIO BERLUSCONI

Silvio, quindi, è stato ricoverato e si sta sottoponendo ad accertamenti al cuore, ma le sue condizioni di salute, seppur serie, non sembrano allarmanti.

Lo strano comunicato di Forza Italia

Le dichiarazioni del dottor Zangrillo, medico personale del fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, sono preoccupanti. Eppure, il comunicato del partito di Berlusconi sembra avere un tono diverso. Si legge, infatti, che Silvio dovrebbe rientrare a casa “entro pochi giorni“.

E’ probabile che l’ufficio stampa di Forza Italia non voglia generare allarmismi, per cui immaginiamo che non siano ancora al corrente delle reali condizioni di salute del loro fondatore.

Al momento, non si hanno ulteriori aggiornamenti sull’ex presidente del Consiglio, così come non si ha la certezza che il suo ricovero sia legato alle conseguenze del Covid-19, contratto qualche mese fa.