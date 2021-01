Diletta Leotta è stata paparazzata in compagnia di Can Yaman ma, secondo indiscrezioni, avrebbe trascorso la notte di Capodanno insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Nei mesi scorsi Diletta Leotta era finita al centro del gossip per un suo presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic, che la conduttrice si era sbrigata a smentire affermando che la loro sarebbe stata una “collaborazione professionale”. Nei giorni scorsi la bella ex fidanzata di Daniele Scardina è stata paparazzata in compagnia di Can Yaman (sua presunta nuova fiamma) ma, secondo Oggi, avrebbe trascorso la notte di San Silvestro insieme a Ibrahimovic (sposato Helena Seger).

Diletta Leotta e Ibrahimovic insieme a Capodanno

Stando a quanto rivelato da Oggi Diletta Leotta avrebbe trascorso Capodanno a casa sua insieme al calciatore Zlatan Ibrahimovic, con cui di recente è stata testimonial di una campagna pubblicitaria. I due hanno più volte smentito di avere una liaison top secret ed è probabile che si siano visti unicamente perché buoni amici.

Zlatan Ibrahimovic Diletta Leotta

Del resto Diletta Leotta è stata recentemente paparazzata anche in compagnia di Can Yaman, e invece tra i due – stando a quanto rivelato da alcuni scatti di Chi – ci sarebbero stati baci e teneri abbracci, segno che ci sarebbe qualcosa di più che una semplice amicizia. Per il momento la conduttrice ha preferito non confermare l’indiscrezione, ma è fuor di dubbio gli occhi di tutti siano puntati su di lei e Can Yaman.

L’avvistamento nell’hotel di Roma

Il settimanale di Alfonso Signorini avrebbe sorpreso la conduttrice e Yaman durante una romantica cena e a seguire ha rivelato che i due avrebbero trascorso del tempo insieme anche nell’hotel di Roma dove l’attore è stato “assalito” dai fan (fatto che gli è costato una multa da 400 euro per violazione delle norme anti-Coronavirus). Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha condiviso sui social anche la foto di un bellissimo mazzo di fiori che, secondo indiscrezioni, potrebbero esserle stati donati proprio dal bell’attore. Sarà vero?