Serena Bortone è risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice non avrebbe sintomi gravi e pertanto condurrà il suo show in collegamento da casa.

Serena Bortone è risultata positiva al Coronavirus, e pertanto condurrà la puntata di Oggi è un altro giorno prevista per il 14 gennaio direttamente da casa. La conduttrice ha confermato la notizia tramite social, dove ha scritto: “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su RaiUno”.

Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno ! — serena bortone (@serenabortone) January 14, 2021

Serena Bortone positiva al Coronavirus

Anche Serena Bortone si è aggiunta, suo malgrado, alla lunga lista di vip e personaggi televisivi che nelle ultime settimane sono risultati positivi al Coronavirus.

Serena Bortone

Fortunatamente la conduttrice non avrebbe manifestato sintomi gravi della malattia, e per questo avrebbe deciso di condurre Oggi è un altro giorno in collegamento da casa (dove ovviamente dovrà rispettare un periodo di isolamento fiduciario in attesa di negativizzarsi). In tanti sui social le hanno inviato messaggi di auguri e d’incoraggiamento, in attesa di sapere quando la conduttrice sarà finalmente guarita dalla malattia.

I vip risultati positivi al Covid

Sono tantissimi i personaggi televisivi che, nonostante i continui controlli, sono risultati positivi a Covid-19. Come Serena Bortone anche Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Gerry Scotti avevano condotto i loro show in collegamento da casa dopo essere risultati positivi alla malattia.

Conti e Scotti avevano vissuto anche attimi di spavento quando entrambi erano stati ricoverati in ospedale proprio a causa dei sintomi dovuti al virus. Oggi tutti e due sono fortunatamente guariti. Oltre a loro anche Carmen Di Pietro ha annunciato questa settimana di essere risultata positiva al virus: la showgirl sarebbe in isolamento domiciliare insieme ai due figli e a sua madre.