Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono corsi in ospedale dopo che il loro bambino, il piccolo Domenico detto Dodo, è caduto battendo la testa.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, visibilmente provati e spaventati, hanno raccontato ai fan la loro ultima disavventura: il loro bambino di 1 anno e mezzo, il piccolo Domenico, è caduto battendo la testa. “Una cosa mostruosa”, ha detto la futura sposa di Tartaglione via social senza nascondere il suo terrore per quanto accaduto. All’ospedale pediatrico i medici avrebbero accertato che – a parte un brutto bernoccolo – per il piccolo non ci saranno altre conseguenze.

Rosa Perrotta: il figlio in ospedale

“Ha fatto tutti gli accertamenti del caso, siamo stati due ore in osservazione e ora stiamo tornando a casa. Per fortuna è stato solo un grosso spavento“, hanno raccontato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione via social dopo aver trascorso attimi estenuanti in ospedale in attesa di sapere come stesse il loro bambino.

Il piccolo Domenico sarebbe caduto mentre si trovava al parco con i due genitori, ma per fortuna non ci sarebbero state gravi per lui a parte un brutto spavento.

Rosa e Pietro sono potuti tornare serenamente a casa dopo che, recentemente, hanno superato un difficile momento di crisi.

La crisi sentimentale

Più innamorati che mai e genitori giovanissimi di un bambino, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato che al più presto – emergenza Coronavirus permettendo – convoleranno a nozze. Nelle ultime settimane i due hanno vissuto un momento di crisi, ed era stata proprio Rosa Perrotta a condividere con i fan le sue difficoltà legate a questo periodo.

Dopo alcune settimane di lontananza i due sono tornati a mostrarsi insieme per la gioia dei fan. “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore”, ha fatto sapere l’influencer tramite social.

