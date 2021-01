Chiara Ferragni ha replicato contro un hater che ha preso di mira uno scatto in cui è ritratta insieme a suo marito Fedez.

Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni replica alle critiche degli haters, ma stavolta l’influencer ha deciso di prendere in mano la situazione pubblicamente e tramite stories via Instagram ha condiviso con i fan la risposta al vetriolo da lei indirizzata verso un malcapitato detrattore. “Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco”, ha scritto l’hater, e Chiara Ferragni ha presto replicato (tra il sostegno generale dei fan):

“Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha proprio senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”.

Chiara Ferragni: l’hater contro Fedez

Oltre agli haters che l’hanno accusata di non essere una brava madre e a quelli che l’hanno presa di mira per i presunti (e sempre smentiti) ritocchini, Chiara Ferragni ha replicato anche contro coloro che, via social, hanno insultato il suo grande amore: Fedez. La risposta dell’influencer ha suscitato apprezzamenti e condivisioni, e quindi il detrattore ha finito per doversela vedere anche con centinaia di fan (oltre che con la diretta interessata in persona).

Chiara Ferragni e Fedez

Tra i commenti alle foto in cui è ritratta insieme a suo marito, l’influencer è stata anche accusata di un presunto ritocchino alle labbra, e anche in questo caso ha prontamente replicato: “Wow che bello un commento del genere, detto da una persona che evidentemente non sa nulla di ritocchi estetici e non riesce a capire che: 1 – mai mi sono fatta filler alle labbra; 2 – se anche lo avessi fatto, un commento del genere sarebbe come minimo maleducato e inopportuno”.

La seconda gravidanza

Critiche via social escluse, per Chiara Ferragni e Fedez si tratta di un momento magico: a marzo la coppia avrà finalmente modo di conoscere la seconda figlia, di cui per il momento entrambi hanno preferito non rivelare il nome. Di recente Chiara Ferragni è caduta mentre si trovava a passeggio e ha deciso di sottoporsi a un’ulteriore ecografia che accertasse le buone condizioni della sua bambina.

