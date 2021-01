Chiara Ferragni ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni e quelle della sua bambina dopo aver avuto una piccola caduta mentre era a passeggio.

Durante una passeggiata all’aria aperta Chiara Ferragni è caduta e per questo ha preferito sottoporsi a una visita di controllo che accertasse che le condizioni di sua figlia (la cui nascita è prevista per marzo) fossero positive. L’influencer ha tranquillizzato personalmente i fan via social postando alcune immagini dell’ecografia, dove la piccola sembra sorridere.

“Sto ricevendo tantissimi messaggi! Sto bene, sono caduta sul sedere. Nulla di che, ma mi sono venute mille ansie. E allora ho deciso che era meglio farmi controllare”, ha spiegato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni caduta in gravidanza

Le premure non sono mai troppe in un periodo delicato come quello della gravidanza e per questo Chiara Ferragni ha spiegato ai fan di essersi sottoposta a una visita di controllo dopo una piccola caduta da lei avuta mentre si trovava all’aria aperta. La visita avrebbe accertato che la bimba da lei portata in grembo – e di cui finora ancora non è stato svelato il nome – stesse bene, e l’influencer ha presto aggiornato anche i fan sulle sue condizioni: “Ho fatto una piccola caduta mentre camminavo nella natura, senza farmi nulla. Ma in gravidanza non si sa mai”, ha raccontato.

Chiara Ferragni

Nelle settimane precedenti l’influencer ha confessato che mentre era incinta del suo primo figlio, Leone Lucia Ferragni, sarebbe stata costretta ad osservare un periodo di riposo prima del parto a causa di un problema alla placenta.

L’arrivo della seconda figlia

Sui social Chiara Ferragni non perde occasione per aggiornare i fan sulla sua gravidanza, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla seconda figlia dell’influencer e del rapper Fedez. Per il momento i due hanno preferito non svelare il nome della bambina, ma hanno annunciato che lo riveleranno dopo la sua nascita (prevista per marzo).