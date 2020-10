Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un tenero post via social di essere in attesa del loro secondo figlio.

Con enorme emozione Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che molto presto la loro famiglia si allargherà: la coppia ha scelto di annunciarlo con una tenera foto in cui si vede il loro primo figlio, Leone Lucia Ferragni, mentre tiene in mano l’ecografia di quello che sarà il suo fratellino (o sorellina). In tanti tra fan, amici e parenti hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia riempendo il post di cuoricini e di auguri.

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio

Cogliendo tutti di sorpresa Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere in attesa di un secondo bebè. La coppia ha mostrato l’ecografia del piccolo in arrivo e ha scritto: “La nostra famiglia si allarga”. In tanti sui social hanno fatto loro le congratulazioni e non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio in più su questa seconda gravidanza.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez non hanno mai nascosto di desiderare un altro bebè, e nei mesi scorsi la mamma dell’influencer – Marina Di Guardo – aveva scritto un commento sui social che aveva insospettito i fan proprio in merito a una possibile seconda gravidanza di sua figlia. “Dai adesso arriverà una bimba e sarà innamorata di te”, aveva scritto Marina Di Guardo tra i commenti a un video postato dal genero, Fedez, con il piccolo Leone protagonista.

Per il momento la coppia non ha rivelato ulteriori dettagli sul secondo bebè in arrivo, e i fan sono impazienti di sapere se sarà un altro maschietto o una femminuccia. Solamente un anno fa Fedez aveva confessato a Vanity Fair in merito al possibile arrivo di un secondo bebè: “Ne stiamo parlando, ma non subito, non adesso”. A quanto pare i due hanno deciso invece di sorprendere tutti, e chissà se presto riveleranno ulteriori dettagli!