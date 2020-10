Maria De Filippi ha raccontato il rapporto con i suoi genitori e soprattutto gli ultimi anni trascorsi insieme a loro prima che morissero.

Al salotto di Domenica In Maria De Filippi ha confessato alcuni dei punti saldi della sua vita: i genitori, il fratello e il marito Maurizio Costanzo. La conduttrice si è commossa ricordando in particolar modo la scomparsa del padre, a cui lei era molto legata e che morì quando lei aveva 28 anni. Il lutto, ha ammesso la De Filippi, l’ha segnata per sempre: “È stato il primo grande dolore che ho vissuto. Gli diagnosticarono un cancro al pancreas e stette in rianimazione per un anno e mezzo. Fu devastante, drammatico per tutti.”

Maria De Filippi

Maria De Filippi: il dolore per la scomparsa dei genitori

Con l’amica Mara Venier Maria De Filippi è un fiume in piena: la conduttrice ha ripercorso alcuni degli eventi che l’hanno segnata di più, come la scomparsa di suo padre. L’uomo, malato di cancro, stette per un lungo periodo in ospedale prima di morire: “Io ci speravo, mia madre no, era convinta che non ce la potesse fare (…) Ti dicono che metabolizzi, ma fino a un certo punto. Quel dolore lì rimane e ci impari a convivere. Ti accompagna, insieme ai ricordi belli”, ha confessato la conduttrice visibilmente commossa.

Maria De Filippi ha anche ripercorso il suo rapporto con sua madre, che 6 anni prima di morire si era trasferita a casa sua. La donna, a detta della conduttrice, non sarebbe mai stata molto affettuosa con lei e suo fratello, ma durante i suoi ultimi anni sarebbe cambiata:

“Ci sono stati questi abbracci e questi baci che non ci sono stati per una vita. Sono stati 6 anni belli quelli con mamma. Fortunatamente, a differenza di papà, non ha sofferto mai. Quello conta tanto”, ha rivelato. La conduttrice ha un fratello, Giuseppe, che a sua volta avrebbe vissuto il rapporto con i genitori in maniera completamente diversa (a quanto detto dalla conduttrice lui avrebbe avuto un rapporto migliore con la madre rispetto a lei).

La dedica a Maurizio Costanzo

Dal 1995 Maria De Filippi è sposata con Maurizio Costanzo, quello che per lei è un vero e proprio “pilastro”. A Domenica In la conduttrice ha confessato:

“Maurizio ha la capacità di esserci, questo per me è importante. Sai sempre che c’è, è un punto fermo da sempre. Mi ha rasserenato. Io avevo due lati diversi, uno molto forte della certezza di saper fare, ma nei sentimenti ero più insicura. Lui in quello mi ha aiutato tanto”.