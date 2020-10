Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso in onda l’11 ottobre, la conduttrice si è scagliata contro Iconize, accusato di aver finto un’aggressione omofoba.

Soleil Sorge ha raccontato la propria versione dei fatti in merito alle voci che vorrebbero Marco Ferrero, ovvero Iconize, essersi colpito da solo, fingendo un’aggressione omofoba. Un argomento che ha destato inevitabilmente attenzione, con Barbara D’Urso che ha invitato l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi a Live – Non è la D’Urso. Il noto influencer, però, non si è presentato in studio, scatenando la rabbia della conduttrice. Ecco cosa è successo.

Iconize non si presenta in studio, Barbara D’Urso furiosa

Spesso protagonista di momenti indimenticabili, Barbara D’Urso ha invitato Iconize a prendere parte alla puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 11 ottobre per parlare delle voci che vorrebbero l’influencer aver finto un’aggressione omofoba. L’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, però, non si è presentato in studio, con la conduttrice che visibilmente arrabbiata ha affermato:

“Se ha fatto una cosa così si deve vergognare. Io i messaggi li ho visti e li ho letti, punto. Ci sono decine e centinaia di ragazzi e ragazze che vengono picchiati veramente perché omosessuali. Se è vero: come ti sei permesso? Come ti sei permesso?“, così si è rivolta a Iconize.

L’ex di Tommaso Zorzi rompe il silenzio

Accusato da Soleil Sorge di essersi colpito da solo con un surgelato, Iconize è scomparso per un po’ dai social e ha disabilitato agli utenti la possibilità di commentare i suoi post su Instagram. Un modo, presumibilmente, volto a difendersi dai possibili insulti che avrebbe ricevuto dopo le voci della finta aggressione.

Una reazione che ha destato un po’ di sospetti, con Iconize che è tornato poco dopo a scrivere sui social attraverso una storia di Instagram. A tal proposito ha affermato: “Ragazzi sto bene, me lo state chiedendo in tanti, sono dalla mia famiglia a godermi giorni off… capirete che sono un po’ sconvolto dalla situazione ma io vado dritto per la mia strada con le persone che mi vogliono bene, con chi mi segue e chi sa e percepisce la mia bontà. Nei momenti di difficoltà si vedono chi sono i veri amici, grazie a chi mi sta vicino!“.