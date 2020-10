A Francesca Cipriani è stata inviata una richiesta di risarcimento da parte dei legali del Divino Otelma per l’incidente avvenuto a L’Isola dei famosi.

A due anni dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi il Divino Otelma ha avanzato a Francesca Cipriani una richiesta di risarcimento. L’ex Pupa aveva involontariamente causato la caduta del mago che, per questo motivo, si era dovuto ritirare anzitempo dal reality show. A Live – Non è la D’Urso i due se ne sono detti di tutti i colori:

“Tu non sei una bambina di sei anni, non puoi certo spaccare la testa a una persona e dire che ti sei sbagliata. Se commetti un grave trauma e un danno economico, devi pagare”, ha urlato il Divino Otelma contro l’ex Pupa.

Francesca Cipriani

Il Divino Otelma contro la Cipriani

Il Divino Otelma ha chiesto a Francesca Cipriani di risarcirlo per il danno che lei gli ha causato a gennaio 2019, durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi. “(…) A programma in corso mi ha invece violentemente scagliato al suolo, provocandoci 9 punti di sutura e impedendomi di proseguire. E’ colpa del suo narcisismo, passa il tempo sui social. Non è nulla, la sua testa è vuota, un concentrato di segatura”, ha dichiarato Otelma a Live – Non è la D’Urso, dove la conduttrice è stata costretta ad intervenire per placare la sua lite con Francesca Cipriani.

Ricevute le carte degli avvocati la stessa Francesca Cipriani aveva confessato di esser stata querelata dal Divino Otelma e aveva espresso il suo rammarico nell’apprendere che quello che lei ha sempre considerato un amico le avesse in realtà fatto causa.

“Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Sono molto amareggiata, è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto”, ha raccontato la showgirl a RTL 102.5 News. Come andrà a finire tra i due?