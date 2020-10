Carolina Morace ha rivelato di essere sposata con l’ex calciatrice australiana Nicola Jane Williams. Le due sognano un figlio insieme.

A 56 anni compiuti Carolina Morace ha finalmente fatto coming out, rivelando di essere sposata con l’ex calciatrice Nicola Jane Williams. L’allenatrice ha rivelato che secondo lei nel mondo del calcio ci sarebbero troppi pregiudizi omofobi, per questo non biasimerebbe i numerosi atleti che finora non hanno fatto coming out.

“Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più”, ha confessato la Morace al Corriere della Sera raccontando il perché della sua decisione: “L’ho fatto naturalmente per le ragazze più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi”, ha dichiarato.

CAROLINA MORACE

Carolina Morace: il coming out

Oggi Carolina Morace ha trovato la felicità: al suo fianco c’è l’altra grande ex calciatrice australiana Nicola Jane Williams. Le due si sono sposate con una doppia cerimonia: “Una prima volta a Bristol, sul piroscafo SS Great Britain e poi in Australia”, ha confessato l’allenatrice.

Parlando del suo coming out la Morace ha dichiarato che suo padre le avrebbe fatto gli auguri per la sua felicità, senza discutere la sua decisione. A detta dell’allenatrice poi, in Australia – terra natale della Williams – la tematica dell’orientamento gay non sarebbe discussa come in Italia: “Quando Nicola veniva in Italia si meravigliava del peso che diamo a queste scelte. E solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Adesso non mi nascondo più”, ha dichiarato l’allenatrice al Corriere della Sera.

Il sogno di un figlio insieme

Oggi le due donne sognano un figlio insieme. Nicola Jane Williams ha già una bambina, e a detta di Carolina Morace vederla con sua figlia sarebbe per lei commovente: “Lei ha già una figlia ed è una bravissima madre, mi commuovo nel vederla parlare così intensamente con la sua bambina (…) Non sarà facile per noi, specie in questo periodo in cui spostarsi per il mondo è complicato a causa della pandemia. So già che dovremo avere pazienza, sia per questo che per tutte le difficoltà che incontreremo”, ha confessato.