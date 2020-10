Angela Chianello, diventata famosa per il tormentone ‘non ce n’è coviddi’, ha rivelato di aver avuto problemi con la giustizia per un furto che le ha permesso di pagare il funerale di suo figlio.

Angela Chianello ha rivelato il suo dramma a Live – Non è la D’Urso: la donna sarebbe stata trattenuta in Sicilia per aver commesso un furto che le ha consentito di pagare il funerale di suo figlio, scomparso a seguito di una malattia. “Come mamma mi sentivo nulla nel non potergli pagare il funerale. Ho rubato in un negozio, l’ho fatto per lui. Non sono una spacciatrice né una criminale. Da quando è morto sono cambiata. Non accettavo la perdita di mio figlio e ho fatto tutto quello che ho potuto, anche sbagliando”, ha raccontato la donna al salotto tv.

Angela Chianello: il furto per il funerale del figlio

Si cela una storia drammatica dietro Angela Chianello, la donna diventata famosa durante l’estate 2020 per la frase “non ce n’è coviddi”, vero e proprio tormentone della rete. La donna ha confessato di aver commesso un furto per pagare il funerale di suo figlio, scomparso a seguito di una malattia: “Ho avuto problemi con la giustizia, non potevo lasciare la mia regione. Adesso è risolto. La libertà non ha prezzo. Mio figlio stava male ho perso la testa e sono stata condannata per furto”, ha raccontato la Chianello, mamma di una bambina di 13 anni.

La donna ha confessato che adesso che in rete è diventata famosa per la frase, se dovessero proporle qualche lavoro in tv lei accetterà: “Ho detto una frase sbagliata, e mi sono vergognata. Sono stata per mesi a casa, avevo ansia e depressione, minacciavano me e mia figlia. Adesso basta. Mi sono stancata. Sono una persona umile, se mi proporranno qualcosa in televisione, ci andrò. Lo faccio solo per dare un futuro a mia figlia”, ha confessato Angela Chianello.

Le critiche e le minacce

Per la frase che l’ha resa famosa in rete Angela Chianello ha ricevuto numerosi insulti e persino minacce. La donna ha rivelato di aver detto che il Coronavirus non ci fosse senza pensarlo davvero, e per questo oggi utilizzerebbe i suoi canali social per incentivare il suo pubblico all’uso corretto delle mascherine.

