Alba Parietti ha espresso con un lungo post via social tutto il suo dolore per la scomparsa del suo ex, Giuseppe Lanza di Scalea.

Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio, è scomparso a 74 anni. Alba Parietti, che era stata legata al principe alla fine degli anni ’90, ha scritto un lungo post (poi cancellato) per esprimere tutto il suo cordoglio: “Giuseppe, sei stato l’uomo migliore che ho mai conosciuto, il compagno che più mi ha saputo amare”, ha scritto la showgirl, e ha aggiunto: “Abbiamo condiviso vita e morte. Grandi tragedie e grandi gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male: non mi hai mai deluso. Mai. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi.”

Giuseppe Lanza di Scalea è morto: il lutto

Con un drammatico post via social Alba Parietti ha detto addio a Giuseppe Lanza di Scalea, improvvisamente scomparso a 74 anni. I due erano stati legati per 8 anni tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Nonostante si fossero separati da tempo avevano comunque mantenuto un ottimo rapporto, e più volte sui social la showgirl aveva espresso il suo affetto per Giuseppe Lanza di Scalea.

“Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te . Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo”, ha scritto la Parietti nel tragico messaggio scritto all’indomani della scomparsa del principe (che era molto legato anche a suo figlio, Francesco Oppini).

Nel 2004 Giuseppe Lanza di Scalea e la showgirl ebbero un grave incidente d’auto, da cui entrambi uscirono fortunatamente incolumi. “Ricordo che da lì ho capito che ero nata per la seconda volta e ogni giorno sarebbe stato una festa un regalo un dono immenso della vita“, aveva scritto la showgirl su Instagram ricordando il tragico episodio.