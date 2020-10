Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi si sono lasciati. L’ex talento di Amici ha annunciato la rottura con un dolcissimo post Instagram.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi hanno deciso di separare per sempre le loro strade. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha annunciato via social di aver messo fine alla storia d’amore con il fratello di Guendalina. I due, insieme da circa 10 mesi, non apparivano più insieme da qualche settimana, per cui i fan avevano già fiutato la crisi in corso.

Diana, con un post davvero dolcissimo, ha annunciato la rottura. Nessun colpo basso, ma solo parole bellissime per l’ex fidanzato. Lo chiama “maestro meraviglioso” e parla di una fine che non può neanche essere definita tale. La Del Bufalo e Tavassi si sono dati tanto, ma hanno capito in tempo di non essere fatti l’uno per l’altro.

Diana Del Bufalo: la rottura con Edoardo Tavassi

“Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo. Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato”, ha scritto Diana. L’attrice parla di “scambio energetico e spirituale” e riserva ad Edoardo solo parole bellissime.

La Del Bufalo ha proseguito: “Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui. Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta”.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi: la storia d’amore

La storia d’amore tra Edoardo e Diana è venuta a galla lo scorso gennaio, quando sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi. Poco dopo hanno annunciato ai fan la loro unione e hanno anche scelto di condividere la difficile esperienza del lockdown.

La Del Bufalo ha incontrato Tavassi dopo la fine della lunga e tormentata relazione con Paolo Ruffini. Grazie a lui è tornata a sorridere e ha avuto la forza di riprendere in mano la sua vita. Forse, è proprio per questo che l’attrice e l’ex fidanzato non si sono lasciati in malo modo. D’altronde, amarsi è anche questo: capire, senza drammi e in modo sincero, quando una storia giunge al capolinea.