Matilde Brandi si è resa protagonista di uno scherzo che ha fatto infuriare gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono soliti trascorrere il tempo facendosi degli scherzi. In alcuni casi, però, le cose non vanno come sperato. Lo sa bene Matilde Brandi che si è resa protagonista di uno scherzo che ha fatto alquanto arrabbiare gli altri concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La nota showgirl, infatti, ha finto di stare male, destando preoccupazione, ma anche una pioggia di polemiche social. Ecco cosa è successo.

Matilde Brandi simula di vomitare: momenti di panico

Finita di recente al centro dell’attenzione per via della lite con Tommaso Zorzi, Matilde Brandi ha deciso di fare uno scherzo ai propri compagni di avventura che non è affatto piaciuto. La showgirl, infatti, ha preso un cucchiaio di guacamole dal frigorifero e lo ha messo in un bicchiere con un po’ d’acqua per far finta di avere un attacco di vomito.

Mentre finge di star male, la showgirl dice di non riuscire a respirare, con gli altri inquilini della casa che cercano di aiutarla, non nascondendo la propria preoccupazione.

Matilde Brandi

Il primo a soccorrerla Francesco Oppini, con gli altri che subito cercano di chiedere aiuto alla produzione del reality. Attimi di panico, quelli vissuti nella casa più spiata d’Italia, con la Brandi che ad un certo punto si appoggia al lavabo e simula il vomito, per poi affermare: “Chiamate qualcuno, non respiro”.

Finto malore della Brandi: polemica social

Tutti gli inquilini sono preoccupati per la ballerina, fino a quando Matilde Brandi scoppia a ridere e battendo il cinque con Enock, esclama: “E vai, ce l’abbiamo fatta”. Uno scherzo che non ha fatto però ridere nessuno, con gli altri che in coro hanno urlato: “Matilde ma che fai. Sei proprio una stron*a”.

Una vicenda che non è passata di certo inosservata agli utenti del web, con alcuni che hanno commentato: “Scherzo divertente! Matilde sei veramente triste guarda”, oppure “Lo scherzo di Matilde Brandi è oggettivamente di cattivo gusto. In quel momento ho pensato a tutte le persone emetofobiche come me che si stavano per sentire male e si sono rovinate il dopocena. Sono in onda h24 e dovrebbero pensare alla sensibilità di chi guarda”.

D’altro canto non sono mancati coloro accorsi in difesa della showgirl, con alcuni che hanno voluto sottolineare come si tratti di uno scherzo e pertanto debba restare tale.