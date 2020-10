Al GF Vip Matilde Brandi è andata su tutte le furie con Tommaso Zorzi, che ha fatto una battuta infelice su Adua Del Vesco.

Il caso Morra-Del Vesco continua a creare polemiche al GF Vip: questa volta a prendere le difese dell’attrice c’ha pensato Matilde Brandi, fortemente infastidita dalle dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi sulla Del Vesco. In diretta tv – mentre erano in collegamento con Alfonso Signorini – Matilde Brandi ha preso a parolacce l’influencer e ha minacciato di lasciare il reality show: “Tu puoi rompere il ca**o da 20 giorni e io non lo posso rompere?”, ha urlato la Brandi mentre Zorzi e Signorini cercavano di calmarla.

Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi: la lite

Tra i concorrenti del GF Vip la tensione è sempre più palpabile, e in diretta tv Matilde Brandi non è riuscita a trattenersi difronte all’ennesimo commento fatto da Tommaso Zorzi su Adua Del Vesco. Stando a quanto affermato dall’influencer, la giovane attrice gli avrebbe fatto delle confessioni su Morra in albergo, ancora prima di entrare al GF Vip. La questione è stata smentita da Adua in diretta tv, e Matilde Brandi non ha digerito il fatto che Zorzi continuasse a intromettersi nella vicenda.

Matilde Brandi

“Mi dà fastidio che venga accusata una persona di cui non sappiamo in passato”, ha detto l’attrice in difesa di Adua, mentre Zorzi ha replicato: “Hai una rabbia nei miei confronti che non è giustificabile, schizzi con me come se mi odiassi da 20 anni”.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la pace in diretta tv

Adua Del Vesco è scoppiata in lacrime parlando del rapporto con Massimiliano Morra, che al GF Vip ha smentito di essere gay e di aver avuto con lei una relazione sentimentale: “La storia tra me e la Del Vesco è stata inventata, ci conosciamo da tanto tempo, ma è stata soltanto un’amicizia (…) Quello che hai detto su di me è assurdo e non sta nè in cielo nè in terra ed è inutile che scendiamo nei dettagli”, ha dichiarato Morra. I due, al termine dello sfogo, si sono stretti in un abbraccio e Adua ha chiesto scusa per quanto affermato sull’attore.