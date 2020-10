Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, ha ritrovato l’amore con un noto ballerino e coreografo. Ecco di chi si tratta.

Sono trascorsi sette anni falla fine del matrimonio con Raoul Bova e Chiara Giordano ha finalmente ritrovato l’amore con un noto ballerino e coreografo televisivo. Si tratta di Andrea Evangelista, 15 anni più giovane di lei, con cui condivide la passione per il ballo. Da sempre particolarmente riservata, l’ex di Raoul Bova ha voluto condividere la propria felicità tramite social attraverso una foto in compagnia del suo nuovo compagno.

Chiara Giordano, il nuovo amore è Andrea Evangelista

Era il 2013 quando Chiara Giordano e Raoul Bova hanno posto fine alla loro storia d’amore. L’attore, infatti, ha intrapreso una nuova relazione con Rocio Munoz Morales, mentre Chiara Giordano ha preferito per un po’ di tempo concentrarsi suoi figli, sul lavoro e sulle sue passioni, come ad esempio il ballo. Proprio il ballo l’accomuna al suo nuovo compagno, Andrea Evangelista, con cui ha di recente condiviso uno scatto su Instagram.

“E Noi…2!”, ha scritto la produttrice a corredo della foto in questione. Un post che non è passato di certo inosservato, con numerosi utenti che non hanno potuto fare a meno di congratularsi con l’ex moglie di Raoul Bova per la bellissima notizie. Una foto di coppia che ha, infatti, sorpreso i fan, che non si aspettavano di vederla innamorata. Ballerino e coreografo che lavora in Rai, per l’esattezza a I Fatti Vostri, i due si conoscono ormai da qualche tempo e a quanto pare sarebbe sbocciato l’amore.

La separazione con Raoul Bova

Per anni sentimentalmente legata a Raoul Bova, dalla loro storia d’amore sono nati i figli Alessandro Leon e Francesco. Alla fine i due hanno deciso di separarsi, con l’attore che ha creato una nuova famiglia al fianco di Rocio Munoz Morales e le loro figlie, Luna e Alma.

A proposito della separazione, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Diva e Donna, Chiara Giordano ha raccontato: “Quando ti trovi in una situazione del genere, proprio perché tutti dicono che sei una donna forte, non puoi piangere a casa perché ci sono i ragazzi e fuori ti vergogni. Tu però stai male. Alla fine, comunque, bisogna riuscire a estraniarsi e poi farsi aiutare, come ho fatto almeno per un periodo, da uno psicologo o psicoterapeuta. Qualcuno che ascolti la tua sofferenza e lascia che la tua rabbia si plachi. Il binomio psicologo e danza sono stati un elisir, tanto più che nel frattempo ho dovuto affrontare anche la morte di mio padre… Poi un paio di anni di separazione, ho iniziato la risalita!”. Proprio la danza, infatti, ha aiutato la donna a riprendere in mano la propria vita e quanto pare a trovare anche l’amore.