Elodie, cantante molto amata, non ha mai nascosto di avere un passato difficile alle spalle: dettagli inediti nell’intervista al Corriere della Sera.

Elodie, sbocciata grazie ad Amici di Maria De Filippi, si è sempre fatta apprezzare per la sua bellissima voce graffiante. Bellissima e con look spesso stravaganti, la Di Patrizi non ha mai nascosto il suo passato difficile. Intervistata da Il Corriere della Sera, ha rivelato dettagli inediti che hanno lasciato i fan a bocca aperta. “Potrei fare un film della mia vita dagli 8 anni ai 23”, ha ammesso. La Di Patrizi è nata e cresciuta nel quartiere romano Quartaccio, in una famiglia leggermente sui generis. I suoi genitori l’hanno messa al mondo quando erano entrambi giovani, ma non è stato questo il problema. Sua madre e suo padre avevano problemi di droga ed Elodie si è vista costretta a crescere in fretta.

Elodie: un passato che non fa più male

Nel raccontare il suo passato, Elodie non mostra rabbia o rancore, nemmeno nei confronti dei suoi genitori. Crescendo è riuscita a metabolizzare la sua infanzia e oggi non prova più sentimenti avversi. Se è diventata una meravigliosa donna è anche merito dei suoi trascorsi.

“Ero una ragazzina complicata. A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata. Facevamo delle collette con le amiche e quelle erano le mie giornate: al liceo non capivo le lezioni, tornavo a casa e me le facevo di nuovo, tanto nessuno diceva niente, ognuno faceva come gli pareva. Bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino, a 15 anni: ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli”.

“Oggi non mi sento tormentata e sono piuttosto lucida riguardo a quello che è stato. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subìta”, ha ammesso.

Elodie, il rimpianto della cantante

L’ex talento di Amici ha poi rivelato di avere un grande rimpianto: non aver portato a termine gli studi. Ha frequentato il liceo senza mai essere bocciata fino al quinto anno, ma ad un passo dall’esame di stato ha preferito ritirarsi.

“I miei genitori non sono mai andati a parlare con un professore. Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. (…) Avevo solo paura del fallimento, una cosa che mi ha accompagnata a lungo”.

Fortunatamente, Elodie è giovanissima e può ancora decidere di rimettersi a studiare e prendersi l’ennesima rivincita dalla vita.

Elodie, Amici la sua rivincita

A 19 anni, Elodie ha deciso di cambiare la sua vita. Ha conosciuto un uomo e con lui si è trasferita a vivere in Salento. La scelta di scappare di casa non è stata presa a cuor leggero, soprattutto perché si sentiva responsabile di sua sorella, di 3 anni più piccola. Nonostante tutto, ha dovuto abbandonare la sua realtà per rinascere, per avere una seconda possibilità.

Alcune sue amiche si sono buttate nella droga, altre hanno conosciuto uomini sbagliati e altre ancora sono diventate mamme a 15 anni. Elodie sentiva che quel mondo fatto di spaccio, prostituzione e delinquenza non faceva per lei e ha cercato di dare una svolta alla sua esistenza. La rivincita è arrivata con Amici di Maria De Filippi, ma non ha mai rinnegato il suo passato.

“Alla fine, siamo stati tutti tanto male ma adesso stiamo tutti bene. E sono orgogliosa della mia famiglia: sono frutto della loro storia”, ha concluso.