Il popolo del web è insorto contro il giudice di Forum Gianfranco D’Aietti, reo di aver pronunciato una frase offensiva e omofoba.

Il giudice di Forum Gianfranco D’Aietti è finito nell’occhio del ciclone per aver usato termini aggressivi contro un protagonista della trasmissione. In maniera invadente e piuttosto offensiva, il giudice gli avrebbe chiesto: “Fidanzatine non ne ha avute fino ad ora. Lei però ha tendenze normali? Non fa outing, non ritiene di essere gay?“. La frase ha generato un putiferio in rete e in tanti si chiedono se la conduttrice Barbara Palombelli prenderà dei provvedimenti per quanto accaduto.

Forum: la frase shock del giudice

Si è scatenato un putiferio contro Forum a causa dell’intervento del giudice Gianfranco D’Aietti contro il 16enne di nome Raffaele, protagonista dell’ultima puntata della trasmissione.

Barbara Palombelli

Il ragazzo ha affermato di non aver avuto mai una fidanzata, dunque D’Aietti ha insinuato che fosse gay e glielo ha chiesto in quella che in molti hanno ritenuto una maniera invadente e offensiva. Per il momento né il giudice né la conduttrice Barbara Palombelli si sono espressi in merito alla vicenda, ma sui social sono in tanti a chiedere che vengano presi provvedimenti per la frase offensiva pronunciata contro il ragazzo.

A far infuriare il popolo della rete sarebbe stato soprattutto quel “tendenze normali” usato in confronto all’essere gay, frase per cui in molti hanno chiesto al giudice di scusarsi pubblicamente.

Le frasi di Patrizia De Blanck al GF Vip

Proprio in queste ore un’altra polemica ha travolto invece il GF Vip, e sempre per una questione simile. Appena sveglia la contessa De Blanck ha detto agli altri concorrenti: “Ho una voce da gay, da fr**io”. La sua affermazione ha indignato i telespettatori, molti dei quali hanno chiesto che il programma squalifichi al più presto la contessa.