Dopo la squalifica di Fausto Leali e quella di Denis Dosio sembra che anche la contessa Patrizia De Blanck potrebbe rischiare la stessa sorte al GF Vip.

A quanto pare un’altra concorrente al GF Vip rischierebbe la squalifica: dopo che Fausto Leali è stato eliminato per aver usato termini razzisti mentre a Denis Dosio è toccata la stessa sorte per una bestemmia, sembra infatti che Patrizia De Blanck possa essere squalifica dal reality show per un’altra frase shock. La contessa, parlando con gli altri concorrenti, avrebbe detto:

“Ho la voce del gay, del fro**o, senti che voce m’è venuta”. I concorrenti sono stati visibilmente infastiditi dai termini usati dalla contessa, mentre Zorzi – incredulo – le avrebbe chiesto più volte di ripetere ciò che aveva detto.

PATRIZIA DE BLACK

Patrizia De Blanck a rischio squalifica

A quanto pare la quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe perdere un altro dei suoi volti di punta. Questa volta è Patrizia De Blanck ad essere finita al centro di una bufera, e a furor d’insulti, sui social, in tanti ne avrebbero chiesto la squalifica immediata per la frase shock da lei pronunciata al GF Vip. Alfonso Signorini e la produzione del reality show prenderanno davvero dei provvedimenti immediati contro di lei?

Le altre squalifiche al GF Vip

La De Blanck non è la prima ad esser stata eliminata dal reality per la terminologia usata all’interno del programma. Solo in questa nuova edizione già sono stati allontanati sia Fausto Leali che Denis Dosio, entrambi criticati per quanto da loro affermato al GF Vip (Leali aveva usato il termine “n*gro” mentre Denis Dosio ha pronunciato una bestemmia, fatto per cui già altri concorrenti prima di lui sono stati squalificati dal reality show).

Tommaso Zorzi è rimasto incredulo per la naturalezza con cui la contessa avrebbe pronunciato la frase shock, mentre gli altri concorrenti – seduti accanto a lei a fare colazione – non hanno nascosto il proprio sdegno per i termini da lei utilizzati. La De Blanck verrà squalificata dal reality show? E chiederà scusa per le parole da lei utilizzate?