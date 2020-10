Gabriel Garko, ospite di Verissimo, ha tolto la maschera e ha parlato dei suoi veri fidanzati, partendo da Riccardo con il quale è stato 11 anni.

Ospite di Verissimo, nel corso della puntata in onda il 3 ottobre 2020, Gabriel Garko ha raccontato, come mai prima d’ora, la sua vita. Dopo il coming out fatto al Grande Fratello Vip, l’attore ha gettato la maschera e parlato della sua sfera più intima senza filtri. Gabriel ha raccontato che il suo primo vero fidanzato si chiama Riccardo ed è stato al suo fianco per ben 11 anni. Il loro è stato un grande amore, vissuto per lo più nell’ombra.

“Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo”, ha raccontato Garko a Silvia Toffanin.

Gabriel Garko: il coming out

L’attore ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinto ad aspettare tanto tempo prima di fare coming out. Gabriel ha rivelato che tutta la sua famiglia ha sempre saputo della sua omosessualità, così come gli amici più cari. Nonostante tutto, per poter lavorare ha dovuto tacere. Ha dichiarato:

“Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro. All’inizio l’ho preso come un gioco, poi giocando mi sono trovato dentro una macchina che mi ha incastrato e il gioco non è poi più stato così divertente”.

L’attore ha vissuto nell’ombra, facendo diventare personaggio anche la sua persona. Si è accontentato di nascondere la sua vera essenza per lasciare spazio al sex symbol ‘imposto’ dalle ‘leggi’ del mercato.

“Oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne”, ha ammesso Gabriel.

La paura di Gabriel Garko

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, l’attore ha confermato di aver avuto una relazione con Gabriele Rossi. I due, spesso paparazzati insieme, hanno vissuto una passione intensa, conclusasi ormai da un po’. Prima di congedarsi dal salottino di Silvia Toffanin, Garko ha confessato di avere una grande paura che riguarda il suo pubblico. Ha dichiarato: “Avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io”.

Garko ha finalmente vuotato il sacco e tutte le dimostrazioni d’affetto che ha ricevuto dopo il coming out dimostrano che i suoi fan lo amano ancora, forse anche più di prima.