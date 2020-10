Il giornalista Roberto Giacobbo è guarito dal Coronavirus dopo oltre un mese trascorso in ospedale e ha confessato le paure provate durante la malattia.

Finalmente Roberto Giacobbo ha potuto tirare un sospiro di sollievo: per oltre 40 giorni il conduttore è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo esser risultato positivo al Coronavirus. Purtroppo Giacobbo si sarebbe reso conto di aver contratto il virus molto tardi, e sarebbe giunto in ospedale solo durante lo stadio più grave della malattia. A Verissimo il giornalista ha raccontato la paura vissuta in quei momenti, quando avrebbe addirittura pensato di morire:

“Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “Mi hanno tolto tutto, anche la fede nunziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”.

Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo e il Coronavirus: il racconto

Per oltre 40 giorni Roberto Giacobbo è stato ricoverato in ospedale e ha combattuto strenuamente la sua battaglia contro il Coronavirus. Il giornalista ha raccontato a Verissimo il terrore provato durante la malattia, che inizialmente avrebbe sottovalutato a causa di una laringite.

“Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. (…) Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata. Sono corso in ospedale”, ha dichiarato Giacobbo al salotto di Silvia Toffanin. Fortunatamente il conduttore è riuscito a superare la malattia e ha dichiarato che ora, per lui, ogni respiro sarebbe “più bello”.

I vip positivi al Coronavirus

Sono tanti i personaggi vip che, come Giacobbo, hanno dovuto affrontare la malattia negli ultimi mesi. Samuel Peron è stato positivo al virus per ben 6 settimane (e per questo ha dovuto rinunciare a prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle). Come lui anche Daniele Scardina è risultato positivo a Covid-19. Flavio Briatore è guarito dopo un periodo d’isolamento mentre l’ex premier Silvio Berlusconi (risultato positivo al virus lo scorso 3 settembre) è ancora in isolamento.