Dopo il caso Ares-gate Adua Del Vesco ha dichiarato che lunedì 5 ottobre farà delle altre clamorose rivelazioni al GF Vip.

Adua Del Vesco è al centro di un intenso e difficile polverone al GF Vip. Nei giorni scorsi l’attrice ha smentito una confidenza da lei fatta a Dayane Mello, dove sembrava aver affermato che Massimiliano Morra (suo ex fidanzato) fosse gay. Sfogandosi con Matilde Brandi e Dayane, Adua ha rivelato di aver mentito durante l’ultima diretta del GF Vip, ma ha anche aggiunto di essere pronta a rivelare tutta la verità: “In puntata ho mentito. Lunedì dirò tutto…lui ci resterà malissimo“, ha dichiarato l’attrice.

Adua Del Vesco

Adua Del Vesco: le rivelazioni al GF Vip

Dopo le dichiarazioni sulla Ares e il coming out di Gabriel Garko, Adua Del Vesco ha affermato di essere pronta a fare nuove, scottanti, rivelazioni. L’attrice si è sfogata con le sue colleghe al GF Vip dichiarando di essere “stufa” di dover portare su di sé “un macigno troppo grande”. Cosa rivelerà davvero in diretta tv?

“Non posso portare il peso dei problemi degli altri. Un macigno troppo grande per me. Mi sono ammalata per questo. Ho fatto tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata al punto di dire che non me ne frega un cavolo di cosa può pensare la gente, l’importante è che sto bene con me stessa”, ha dichiarato l’attrice.

La replica di Alberto Tarallo

Intanto a Non è l’Arena il produttore Alberto Tarallo ha replicato alle accuse gettate contro di lui da Morra e Adua Del Vesco, e a proposito del loro passato rapporto sentimentale ha affermato: “La loro storia d’amore è finta come sono finti loro sullo schermo perché fu una storia inventata a tavolino“. Nel corso della diretta al GF Vip Adua replicherà a quanto affermato da Alberto Tarallo su di lei?