Harry e Meghan Markle avrebbero mentito a sua Maestà la Regina Elisabetta. È questo quanto emerge dallo scontro in tribunale contro la Associated Newspapers.

La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media a livello internazionale e di recente a destare particolare interesse sono state alcune rivelazioni emerse nel corso del processo che vede coinvolti Harry e Meghan Markle contro la Associated Newspapers. Quest’ultima, ricordiamo, è l’azienda di comunicazione che detiene il Mail On Sunday e il Daily Mail. L’ex protagonista di Suits, infatti, accusa le riviste di aver violato la sua privacy.

Meghan Markle e il processo contro i tabloid

La moglie di Harry ha accusato i media inglesi di “aver ucciso il rapporto” con suo padre Thomas e di aver messo in atto nel corso degli anni una sorta di bullismo nei suoi confronti. Per questo motivo Meghan e il marito hanno deciso di portare in tribunale la Associated Newspapers.

Meghan Markle e il principe Harry

Proprio in tribunale sono stati consegnati ai giudici alcuni documenti che riguardano la biografia di Meghan e Harry, Finding Freedom, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand. In base alla ricostruzione fornita dagli avvocati, sarebbero stati proprio i duchi di Sussex a fornire informazioni ai giornalisti per realizzare la loro biografia, con l’intento di fornire la propria versione dei fatti.

Harry e Meghan hanno mentito alla Regina?

Quando è stata annunciata l’uscita della loro biografia, Harry e Meghan hanno deciso di prendere le distanze dalle rivelazioni presenti nel libro. A partire dalle tensioni fra William e Harry, fino ad arrivare al rapporto fra Kate e Meghan, sono tante le confessioni che hanno irritato la regina Elisabetta. Harry e Meghan, però, hanno sempre cercato di rassicurare Sua Maestà, affermando di non essere loro i responsabili di tali segreti sulla famiglia reale.

I documentati presentati presso l’Alta Corte, però, sembrerebbero dimostrare come Harry e Meghan abbiano in realtà mentito alla Regina. Come riportato dai tabloid “già nel 2018 Meghan era frustrata perché la copertura che le riservava la stampa non era di suo gradimento ed era convinta che certi report non le rendessero giustizia”. Per questo motivo avrebbe deciso di incontrare assieme al marito Harry i giornalisti Scobie e Durand. La coppia, come spiega il Daily Mail, avrebbe quindi fornito informazioni per realizzare la biografia.

Il libro Finding Freedom, infatti, presenta dettagli che “possono arrivare solo grazie a Meghan e Harry”. Per poi aggiungere: “Il libro racconta chi per primo ha detto “ti amo”, la visita ai coniugi Clooney, l’incontro della duchessa con William con tanto di dettagliata descrizione dell’arredamento, le varie fasi del suo rapporto con Kate e persino le sue sensazioni al momento del parto”. Al momento non sono giunte dichiarazioni in merito dalla famiglia reale, ma il processo tra i Sussex e la stampa potrebbe portare ad un ulteriore inasprimento dei rapporti.