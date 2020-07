“Non mi hanno protetto quando avrebbero dovuto”, spiega Meghan Markle in riferimento agli attacchi ricevuti nel 2019 rispetto all’utilizzo dei soldi dei contribuenti.

Nessun riavvicinamento con la casa reale britannica, o almeno non da parte della duchessa del Sussex. Meghan Markle attacca nuovamente la regina e tutta la famiglia con delle dichiarazioni forti riportate dai media inglesi. Secondo quanto riportato, nessuno avrebbe preso le parti di Meghan nel 2019, quando era incinta e ha dovuto subire il processo contro il quotidiano Mail on Sunday, denunciato per aver riportato notizie distorte su come la duchessa utilizzasse i soldi dei contribuenti.

L’attacco di Meghan alla famiglia reale

Principe Harry e Meghan Markle

Nelle memorie legali del processo contro il Main on Sunday si celano i commenti che riaprono la ferita tra Meghan e Harry con la famiglia reale inglese. In questi documenti infatti Meghan ha confessato di essersi sentita abbandonata dalla famiglia reale, senza difese e nel bel mezzo della gravidanza.

E questo nonostante il matrimonio con Harry sia fruttato alle casse britanniche circa 1 miliardo di sterline. Dichiarazione shock, che ha turbato gli animi dei giornalisti e certamente anche della Regina.

Probabilmente la cifra è stata stimata basandosi sui dati rilasciati dalla società di consulenza Brand Finance. Secondo le stime l’unione avrebbe aumentato le entrate del turismo di circa 300 milioni, e fino a 1 miliardo includendo i settori di moda e commercio.

Le accuse dei tabloid a Meghan

La dichiarazione sugli introiti fruttati dal matrimonio degli ex duchi di Sussex sembra sia stato utilizzato durante il processo come difesa dalle accuse riportate nei tabloid inglesi.

In quel periodo infatti Meghan Makle era stata bollata come una “spendacciona”, che sperperava i soldi dei contribuenti in vizi di lusso come la ristrutturazione della nuova residenza della coppia, il baby shower voluto in attesa del piccolo Archie che sarebbe invece risultato una fake news e non solo.

