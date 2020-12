Sui social si è scatenata una bufera contro Elisa De Panicis che ha organizzato la sua festa di compleanno – in compagnia di alcuni amici – in un prestigioso hotel.

Elisa De Panicis ha compiuto 28 anni e non ha rinunciato ai festeggiamenti in grande stile: lei ed alcuni amici si sono ritrovati in un prestigioso hotel di Milano dove – tra musica e champagne – hanno trascorso la serata insieme come se nulla fosse e in barba ai divieti imposto dal dpcm.

In tanti hanno accusato l’influencer di aver lanciato un messaggio sbagliato ai suoi giovani fan, e lei ha prontamente replicato nelle sue stories affermando: “Ragazzi, vivere in hotel, quindi dormire in un albergo non è un reato, è lecito. Ovviamente la cena era nel ristorante dell’hotel. Ogni persona partecipante aveva ovviamente una stanza pagata (…) evitiamo di diffondere odio e amiamoci di più”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elisadepanicis/?hl=it

Elisa De Panicis: il party e la polemica

Nonostante le norme anticovid parlino chiaro (e prevedano distanziamento sociale, divieto di assembramenti e coprifuoco) Elisa De Panicis ha pensato bene di aggirarle organizzando il party per il suo 28esimo compleanno in un hotel. Lì lei e i suoi amici avrebbero cenato insieme (in due tavoli separati) e avrebbero trascorso la serata come se nulla fosse e senza usare mascherine. I fan sui social sono ovviamente insorti vedendo le foto del party sui social, e in tanti hanno aspramente criticato Elisa De Panicis affermando che stesse inviando così un messaggio sbagliato al suo pubblico.

Mila Suarez: la replica a favore di Elisa

In soccorso di Elisa – che ha subito replicato – è accorsa anche Mila Suarez, ospite della festa e che si sarebbe sottoposta – come tutti gli altri presenti – al tampone per il Covid prima di prendervi parte: “Abbiamo rispettato le regole: eravamo in otto su due tavoli separati, all’ultimo si è aggiunto qualcuno. Avevamo fatto tutti il tampone per il Covid, ci spiace se abbiamo passato un messaggio sbagliato”, ha affermato la Suarez attraverso i social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elisadepanicis/?hl=it