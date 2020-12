Elisabetta Canalis ha mostrato ai fan via social il suo nuovo cambio di look: l’ex velina è passata da mora a… bionda!

Elisabetta Canalis aggiorna costantemente i fan sui social e stavolta ha mostrato loro il suo nuovo look, ma non tutti sembrano aver apprezzato. L’ex velina mora di Striscia – che negli ultimi anni aveva schiarito parecchio il colore dei capelli – ha deciso per un totale cambio di look e si è tinta di biondo. “Sei sempre stupenda”, l’ha rincuorata qualcuno dei suoi fan tra i commenti allo scatto.

Elisabetta Canalis è bionda: la foto

Elisabetta Canalis ha postato un simpatico scatto via social dove la si vede fare la linguaccia sorridente. I fan non hanno però potuto fare a meno di notare la chioma bionda della showgirl e a quanto pare in molti non avrebbero gradito l’eccessivo cambio di look: “Nooo, tu bionda?”, ha scritto un utente, e ancora un altro: “Come bionda? Smettila subito”.

la Canalis non ha replicato e del resto già negli ultimi mesi aveva visibilmente schiarito il colore dei suoi capelli, addolcendo il suo castano cioccolato con dei colpi di sole. Dopo le vacanze in Sardegna la showgirl è rientrata a Los Angeles e si è poi concessa qualche giorno di sole alle Bahamas insieme a sua figlia, la piccola Skyler Eva.

Le curve provocanti della showgirl

Sui social la Canalis non perde occasione per aggiornare i propri fa e per condividere con loro alcuni scatti della sua vita privata e della sua quotidianità. Di recente la showgirl ha condiviso uno scatto in cui era ritratta in un seducente bikini sotto il sole della California. La foto ha fatto il pieno di like e in tanti l’hanno lodata per la sua straordinaria bellezza. Classe 1978, Elisabetta Canalis ha trovato la felicità negli States accanto a sua marito, Brian Perri, e alla figlia Skyler Eva. La coppia allargherà ulteriormente la famiglia? In tanti sui social sperano di sì.

Fonte foto: https://www.instagram.com/littlecrumb_/