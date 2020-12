Al GF Vip Maria Teresa Ruta ha sostenuto che secondo lei Elisabetta Gregoraci non si lascerebbe andare a causa di Briatore.

Parlando con le altre concorrenti nella casa del GF Vip Maria Teresa Ruta si è lasciata sfuggire qualche opinione piccata su Elisabetta Gregoraci, che secondo lei sarebbe sempre “trattenuta” e “non si lascerebbe mai andare”. Nel frattempo il settimanale Nuovo ha rivelato che Flavio Briatore, ex marito della showgirl, sarebbe furioso per alcune rivelazioni fatte dalla Gregoraci nella casa del reality show e per questo sarebbe intenzionato a rivedere i termini del divorzio. Le due cose sono collegate?

Elisabetta Gregoraci teme la reazione di Briatore?

Al Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha detto la sua in merito a Elisabetta Gregoraci affermando: “È come se volesse apparire inattaccabile dal fuori. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. (…) Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino in fondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto“, ha affermato.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Le parole della Ruta si sono subito sommate a un’indiscrezione rilasciata da Riccardo Signoretti per il settimanale Nuovo. Secondo il rumor Flavio Briatore sarebbe furioso con l’ex moglie per alcuni dei comportamenti da lei avuti all’interno della Casa e per questo avrebbe intenzione di rivedere i termini del loro divorzio. Sarà vero?

La Gregoraci lascia il reality show

Questa quinta edizione del GF Vip è stata prolungata fino a febbraio e per questo Elisabetta Gregoraci ha deciso di ritirarsi anticipatamente, così da trascorrere il Natale insieme a suo figlio, Nathan Falco. La showgirl ha già praticamente detto addio a Pierpaolo Pretelli, con cui ha instaurato un profondo feeling all’interno del reality show. Nonostante l’ex velino abbia più volte confessato i suoi sentimenti alla Gregoraci, lei ha sempre affermato di non voler iniziare una storia all’interno della Casa. Secondo i rumor in circolazione il suo rifiuto nei confronti di Pierpaolo potrebbe avere a che fare proprio con il presunto contratto di divorzio tra lei e Briatore.