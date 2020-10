Il mistero sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci si è gonfiato a dismisura e sembra addirittura che tra la showgirl e il suo ex marito ci sia un contratto che le vieterebbe di ufficializzare le sue liaison.

Nella casa del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha messo a freno i bollenti spiriti di Pierpaolo Pretelli rivelando di essere innamorata di qualcuno “fuori dalla casa”. Nonostante il gossip si sia scatenato alla ricerca del misterioso e fortunato partner della showgirl, lei è stata irremovibile: la questione resterà avvolta dal mistero fino a quando non uscirà dal GF Vip. Signorini l’ha interpellata più volte per saperne di più senza ottenere risposte soddisfacenti, e in passato lo stesso conduttore ha rivelato che alla base del “mistero” attorno alla vita sentimentale della Gregoraci ci sarebbe un rigido contratto post matrimoniale che lei avrebbe firmato dopo l’addio al suo ex marito, Flavio Briatore. Sarà vero?

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La “conditio sine qua non” che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime”, aveva raccontato Signorini durante un’ospitata a CR4 – La Repubblica delle donne.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Gregoraci: il contratto con Briatore

Dopo la rottura da Flavio Briatore (avvenuta nel 2017) l’unica persona con cui Elisabetta Gregoraci è stata “avvistata” nell’arco di questi 3 anni è l’imprenditore Francesco Bettuzzi, che di recente ha confessato a Chi quanto il rapporto della showgirl con l’ex marito Flavio Briatore abbia pesato sulla fine della loro liaison: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava”, aveva confessato al settimanale, aggiungendo anche che lui e la showgirl avessero mantenuto un “low profile” per tutta la durata della loro relazione.

Se la voce divulgata da Signorini a proposito del presunto contratto “post matrimoniale” dovesse rivelarsi vera, mancherebbero solo 3 mesi al termine della clausola che vieterebbe alla Gregoraci di confessare apertamente le proprie liaison. La showgirl svelerà chi è il suo misterioso corteggiatore? O finalmente si abbandonerà alla passione con Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip?