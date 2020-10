Ornella Vanoni ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus. La cantante si è mostrata mentre era a letto, completamente nascosta dalle coperte.

In tanti tra i fan di Ornella Vanoni si sono riversati sul suo profilo manifestandole la loro preoccupazione e la loro solidarietà dopo che la cantante ha annunciato di essere positiva al Coronavirus. “Mi ha presa! Sto bene”, ha scritto lei nel suo post, mostrando solo la punta dei suoi iconici capelli rossi mentre si trovava sotto le coperte.

Anche Ornella Vanoni purtroppo è finita nella lunga lista di celebrità che nelle ultime ore hanno annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus.

La cantante ha scritto solo un breve messaggio e per il momento non ha spiegato come possa essere avvenuto il suo contagio né quali sarebbero le sue condizioni di salute. “Sto bene”, ha assicurato nel breve post d’annuncio, tranquillizzando i molti fan preoccupati per lei in questo momento. Tra i tanti che le hanno dimostrato il loro affetto via social anche gli amici Elodie e Paolo Stella.

Così come molte altre celebrities anche Ornella Vanoni si è espressa più volte pubblicamente sulla pandemia in corso, e solo qualche giorno fa aveva pubblicato via social numerosi messaggi che intimassero al suo pubblico di “stare a casa” e fare attenzione alle misure in atto per cercare di contenere i contagi. “Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”, ha scritto in un post sui suoi canali social.

Nelle ultime ore anche Gerry Scotti ha annunciato di essere positivo a Covid-19, mentre Mara Maionchi sarebbe stata da poco dimessa dall’ospedale in cui era ricoverata proprio a causa del virus.