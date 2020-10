Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip per “motivi personali”. I fan sospettano un caso di Coronavirus tra le persone a lui vicine.

La casa del Grande Fratello Vip ha fatto sapere attraverso i suoi canali ufficiali che Andrea Zelletta ha lasciato il programma. Al momento non sono stati specificati i motivi che avrebbero spinto il modello a lasciare il reality ma sembra che Zelletta potrà decidere autonomamente se tornare nella Casa in un secondo momento o se ritirarsi del tutto. Sui social ha iniziato a circolare la voce che uno dei suoi cari potrebbe esser risultato positivo al Coronavirus, ma per il momento anche questo rumor non trova conferme.

Andrea Zelletta lascia il GF Vip

Improvvisamente Andrea Zelletta è sparito dal radar dei telespettatori del GF Vip e a seguire è stato lo stesso programma ad annunciare il ritiro in via temporanea del fidanzato di Natalia Paragoni. Sarà lo stesso Zelletta a decidere se tornare o meno nella Casa del reality show e confessare cosa è accaduto.

In tanti tra i fan del modello gli hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto via social, in attesa di saperne di più sulla sua misteriosa scomparsa dal programma. Andrea Zelletta tranquillizzerà i suoi fan spiegando cosa sia accaduto? Per il momento sui suoi canali social tutto tace.

La precedente edizione durante il lockdown

Nella precedente edizione del GF Vip era stata Adriana Volpe a ritirarsi anticipatamente dal reality show: suo suocero infatti era stato ricoverato in ospedale perché positivo al Coronavirus. L’uomo è scomparso proprio a causa della malattia.

Durante la quarta edizione del GF Vip i concorrenti sono stati avvisati in diretta tv di ciò che stava accadendo nel resto del paese. L’inizio del programma infatti era avvenuto ben prima che l’emergenza scoppiasse, e molti di loro erano rimasti sotto shock apprendendo le notizie riguardanti la pandemia.

