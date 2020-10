Storia naufragata per Brad Pitt e la modella 27enne Nicole Poturalski: lei sarebbe già tornata tra le braccia del marito.

Sarebbe durata meno di un batter di ciglia la liaison tra il divo Brad Pitt e la top model Nicole Poturalski. Stando a quanto rivelato da Page Six la coppia – paparazzata per la prima volta insieme ad agosto – si sarebbe detta addio e la modella sarebbe tornata tra le braccia del marito, Roland Mary. Brad Pitt intanto sarebbe impegnato di nuovo con una causa da parte dell’ex moglie, Angelina Jolie, con cui starebbe ridiscutendo l’affidamento dei figli.

Brad Pitt e Nicole Poturalski si sono lasciati

Dopo appena due mesi di avvistamenti e baci appassionati Brad Pitt e Nicole Poturalski si sarebbero detti addio. I due hanno vissuto la liaison nel massimo riserbo e, secondo Page Six, si erano conosciuti in Germania nel ristorante del marito della modella. Lui e Nicole Poturalski avrebbero un “matrimonio aperto” e dopo il flirt con Brad Pitt la stupenda modella sarebbe già tornata tra le sue braccia.

Dopo la rottura da Angelina Jolie (avvenuta nel 2016) all’attore sono stati attribuiti numerosi e presunti flirt, ma quella con la Poturalski è stata senza dubbio la storia più chiacchierata degli ultimi anni.

La nuova battaglia legale con l’ex moglie

La storia d’amore tra i due divi non è naufragata nel migliore dei modi, e infatti dopo il divorzio per “divergenze inconciliabili” Pitt e Angelina Jolie avrebbero affrontato una dura e lunga battaglia legale per l’affidamento dei figli (3 biologici e 3 adottivi) che hanno avuto insieme.

Nonostante la coppia avesse ottenuto la custodia congiunta dei figli adesso i due sarebbero al centro di una nuova battaglia legale, e sembra che Angelina abbia chiesto ai giudici di rivedere i termini dell’accordo con l’ex marito. Come andrà a finire la questione tra i due?

