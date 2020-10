Brad Pitt e Angelina Jolie si ritrovano ancora una volta in tribunale per discutere della loro separazione: in ballo c’è la custodia dei figli.

Brad Pitt e Angelina Jolie si sono fidanzati nel lontano 2005. Innamorati come non mai, nel 2014 si sono sposati. Qualcosa, però, è andato storto e quell’idillio amoroso si è interrotto: nel 2016 è arrivato l’annuncio della separazione. Negli ultimi anni, Brad e Angelina si sono incontrati spesso in tribunale, ma questa volta il motivo è molto più serio: la custodia di 5 dei loro 6 figli. Questi, infatti, sono ancora minorenni.

Stando a quanto dichiarato da una fonte al tabloid ET Online, Brad non sarebbe mai voluto arrivare a discutere della custodia dei ragazzi in tribunale, ma Angelina non gli avrebbe lasciato scelta. L’attrice, infatti, è molto attenta ai pargoli e vuole essere informata su tutto ciò che li riguarda.

Brad Pitt e Angelina Jolie in tribunale: i motivi

Brad e Angelina sono genitori di 6 figli: Maddox (19 anni, adottato nel 2002), Zahara (adottata nel 2005), Shilon (nata nel 2006), i gemelli Knox e Vivienne (venuti alla luce nel 2008) e Pax (adottato nel 2007. I primi due pargoli, Maddox e Zahara, erano stati adottati solo dalla Jolie, poi quando Pitt è entrato nella loro vita è diventato a tutti gli effetti il papà.

Angelina Jolie Shiloh Pitt Zahara Jolie Pitt

L’attore, stando a quanto sostiene il tabloid ET Online, “chiede che la custodia 50/50 venga istituita e rimanga in vigore”. La Jolie “vuole essere corretta quando si tratta di custodia. È molto quadrata con i bambini. Brad spera che tutti funzioni, vista l’importanza della co-genitorialità”. L’attore rispetta il modo in cui l’ex moglie sta crescendo i figli, ma non è d’accordo su tutto. Sa che Angelina ama i figli e vuole il meglio per loro, così come è consapevole che la madre sia di fondamentale importanza nella loro vita.

Brad e Angelina: la custodia dei figli

Pitt e Angelina, pertanto, non sono in lotta, ma stanno semplicemente cercando di accordarsi per il bene dei figli. I beninformati, inoltre, sottolineano che l’attore non sarebbe mai voluto arrivare in tribunale, ma “non avrebbe avuto altra scelta” per poter vedere di più i ragazzi.

La causa di custodia per i figli degli ex coniugi si è aperta il 5 ottobre 2020 e dovrebbe concludersi il 23 dello stesso mese. Sia Angelina che Brad dovranno produrre una testimonianza e chiamare a depositare persone di loro fiducia. Pare che Pitt abbia inserito nella lista dei testimoni molte figure, tra cui: un terapista, una guardia di sicurezza, diversi psicologi e l’attrice Jillian Armenante, che ha lavorato con la Jolie nel film Ragazze interrotte.