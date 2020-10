Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, ha spiegato il motivo per cui sua figlia ha lasciato il fidanzato appena scoperto il cancro.

Lo scorso 13 agosto è stato il primo anniversario della morte di Nadia Toffa. Una data che nessuno può dimenticare. La Iena bionda ha combattuto come una guerriera contro un cancro che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Margherita Rebuffoni, madre di Nadia, è stata ospite di Oggi è un altro giorno e ha parlato ancora una volta della grande eredità che le ha lasciato la sua bambina. Dopo la morte di Nadia, la donna ha deciso di portare avanti tutti i progetti che la Iena bionda aveva in mente.

Parlando di “Super Toffa”, Margherita ha rivelato anche il motivo per cui ha lasciato il fidanzato appena scoperto il cancro. Nadia aveva accanto un uomo che amava profondamente, ma quando ha capito che la sua malattia sarebbe stata un calvario ha deciso di interrompere la relazione.

Nadia Toffa: l’addio al fidanzato

“Sento spesso il suo ultimo fidanzato, ha sofferto moltissimo. Quando lei si è ammalata stavano insieme, ma lei sui social l’ha mandato a quel paese anche se era ancora innamorata. Non voleva farsi vedere fragile e debole, voleva vedere solo la sua famiglia e basta. Doverlo lasciare è stato un dolore enorme, evidentemente non si fidava degli uomini. È sempre stato presente, la rallegrava tutti i giorni, si vestiva in maniera coloratissima. Ha voluto preservarlo, lui non avrebbe retto”, ha raccontato mamma Margherita.

La Rebuffoni parla di Nadia con il sorriso sulle labbra, ma con un velo di malinconia che è impossibile non notare. La conduttrice de Le Iene era piena di vita e anche quando la malattia la stava divorando non ha mai perso la sua voglia di fare e fare ancora.

Nadia Toffa e Margherita: un grande amore

La signora Rebuffoni e sua figlia erano legate da un grande amore, che è andato anche oltre la morte. La madre di Nadia ha confessato che oggi, se riesce a non passare tutte le sue giornate in lacrime, è proprio grazie alla presenza della sua bambina. “Lei è sempre con me, questo mi aiuta a non piangere”, ha dichiarato.

Mamma Margherita sta cercando di portare avanti tutti i progetti di Nadia ed è anche questa missione a darle la carica giusta per affrontare un vuoto che non si colmerà mai.