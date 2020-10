Dopo un anno di rumor insistenti a proposito di una presunta crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e Roberto Parli sembra essere giunta la definitiva conferma della fine del matrimonio.

Adriana Volpe e suo marito, Roberto Parli, secondo Chi si sono definitivamente lasciati. Dopo l’inizio della presunta crisi tra i due (avvenuta mentre lei era concorrente al GF Vip 4 e si era avvicinata ad Andrea Denver) sembra che la lontananza abbia influito negativamente sulla coppia, che si sarebbe detta addio.

“Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.

ADRIANA VOLPE

Adriana Volpe: matrimonio al capolinea

Le nozze sarebbero definitivamente naufragate per Adriana Volpe e suo marito, Roberto Parli. La conduttrice non ha nascosto che nei mesi scorsi lei e il marito avessero vissuto momenti di difficoltà (specie dopo la morte del suocero della conduttrice e il conseguente trasferimento di Parli in Svizzera). Nonostante la conferma ufficiale dei due diretti interessati non sia ancora giunta per il settimanale Chi non ci sono dubbi: il loro matrimonio è naufragato.

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. (…) Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”, aveva confessato a Chi la conduttrice dopo il suo ritiro dal GF Vip (avvenuto anticipatamente per via della morte prematura del suocero, positivo al Coronavirus).

Il trasferimento e la distanza dal marito

Durante l’estate – e dopo che il marito si è trasferito in Svizzera per questioni legate alla famiglia – Adriana Volpe ha traslocato con sua figlia Gisele a Milano, ma a quanto pare la distanza non avrebbe influito positivamente sul suo rapporto col marito. I due confermeranno le voci in merito alla loro presunta separazione?