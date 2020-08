Da mesi i rumors riguardanti una presunta crisi tra Adriana Volpe e suo marito si sono fatti sempre più insistenti. Sulla questione è intervenuto un amico di famiglia.

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati? Dopo l’uscita della conduttrice dal Grande Fratello Vip lei stessa aveva ammesso che con il marito ci sarebbe stato un periodo di “riassestamento” dovuto alla lontananza. I due hanno diradato sempre di più le loro apparizioni insieme sui social, fatto che ha alimentato ulteriormente i dubbi dei fan. Mentre in tanti hanno continuato a chiedere alla coppia di rivelare la verità sulla presunta crisi matrimoniale, quello che si è definito “un amico della famiglia Parli” ha risposto ai commenti zittendo le malelingue:

“Conosco la famiglia Parli. Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie“, ha dichiarato. Il commento è stato scritto in riferimento a un video in cui Roberto Parli, marito della conduttrice, si era mostrato mentre era intento a ballare con un’altra donna (che, secondo l’amico, sarebbe stata semplicemente la cugina).

La Volpe e il marito in crisi? La risposta dell’amico

Adriana Volpe e Roberto Parli hanno sempre smentito le voci su una presunta separazione, e per il bene della figlia Gisele i due si sono mostrati sempre più uniti che mai. Nonostante le smentite dei due diretti interessati, le voci riguardanti una presunta crisi matrimoniale sono diventate sempre più insistenti dopo che nella casa del Grande Fratello Vip il feeling tra Adriana Volpe e il giovane collega Andrea Denver è parso a tutti evidente.

La conduttrice e il modello hanno sempre affermato di essere buoni amici, e una volta uscita dalla casa del GF Vip la conduttrice ha raggiunto immediatamente il marito in Svizzera (il suocero, positivo al Coronavirus, è scomparso in quelle ore).

Adriana Volpe ha affermato che suo marito sarebbe rimasto in svizzera mentre lei, alla conduzione di Ogni Mattina su TV8, si è trasferita a Milano. I due avrebbero sempre vissuto il loro matrimonio “a distanza”: “Di buono c’è che a giugno io e mia figlia ci trasferiamo a Milano e quindi saremo più vicini a Roberto, perché prima lui viveva in Svizzera e noi a Roma e la distanza era maggiore”, ha confessato a Chi la conduttrice.