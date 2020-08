Per festeggiare il suo 39esimo compleanno Meghan Markle si sarebbe concessa un viaggio on the road con le sue amiche lungo la costa della California.

Il 4 agosto 2020 Meghan Markle festeggia il suo 39esimo compleanno e a quanto riportato da ET l’ex duchessa del Sussex avrebbe deciso di festeggiare con un viaggio on the road sulla costa Californiana, in compagnia di alcune amiche (tra cui la famosa Oprah Winfrey). Sempre secondo ET non ci sarebbero stati festeggiamenti – neanche a distanza – con la famiglia Reale.

Meghan Markle, il 39esimo compleanno on the road

Meghan avrebbe deciso di festeggiare “a modo suo”: con alcune amiche, il marito Harry, il piccolo Archie e la madre Doria Ragland, l’ex duchessa sarebbe partita per un viaggio on the road. Assenti come sempre gli altri membri della famiglia Reale che – anche a causa dell’emergenza Coronavirus – non vedrebbero la coppia da ormai diversi mesi.

Meghan Markle

Meghan e Harry hanno deciso di trasferirsi a Los Angeles dopo il loro addio ai titoli nobiliari, e lì l’ex attrice ed ex duchessa avrebbe ripreso in mano le redini della propria vita.

I paparazzi e la nuova vita a L.A.

Allontanarsi dalla corte britannica non avrebbe aiutato Meghan a essere “immune” dai paparazzi: di recente l’ex duchessa avrebbe sporto querela contro alcuni di essi che avrebbero introdotto un drone nel giardino della sua casa con l’intento di fotografare il piccolo Archie.

Il avrebbe avrebbe festeggiato il suo 1° compleanno lontano da tutto e da tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, e Meghan avrebbe impedito anche ad Harry di fare ritorno a Londra per per vegliare il padre Carlo (che a marzo è risultato positivo al Coronavirus, per poi guarire poche settimane più tardi).

L’emergenza e l’addio ai titoli nobiliari non hanno contribuito a far sì che i due ex duchi tornassero a Londra, e anzi secondo il Daily Mail la situazione li avrebbe portati ad “isolarsi” sempre di più.