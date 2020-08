Elisa Isoardi ha confessato un terribile dramma vissuto in passato: la conduttrice ha scoperto di avere un tumore alle corde vocali.

Nel 2014 Elisa Isoardi ha combattuto contro un tumore alle corde vocali, ed è stata la stessa conduttrice a raccontare la terribile paura vissuta in quel periodo in un’intervista a DiPiù. Dopo aver subito un intervento e dopo essersi sottoposta a delle sedute di logopedia, fortunatamente per la conduttrice tutto si sarebbe risolto per il meglio.

“Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”, ha raccontato la conduttrice.

Elisa Isoardi

Elisa Isoardi: il tumore alle corde vocali

Nel 2014 Elisa Isoardi ha vissuto un periodo buio: i medici le hanno diagnosticato un tumore alle corde vocali e le è stato comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi quanto prima ad un intervento chirurgico. Nonostante la paura, tutto si sarebbe concluso per il meglio:

“Il materiale tumorale, per fortuna, è risultato benigno. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista”, ha raccontato a DiPiù la conduttrice.

L’addio a La Prova del Cuoco

Dopo anni al timone de La Prova del Cuoco, la conduttrice ha detto addio al programma che da settembre 2020 verrà sostituito da È sempre mezzogiorno, nuovo format condotto da Antonella Clerici. Nonostante i rumor in circolazione abbiano sempre insinuato una presunta rivalità tra le due conduttrici, Elisa Isoardi ha rivolto i suoi migliori auguri alla Clerici per il suo nuovo show, e ha rivelato che anche per lei ci saranno importanti progetti lavorativi.

La conduttrice – che è stata legata all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per 3 anni – oggi risulta essere single dopo una liaison con Alessandro Di Paolo.