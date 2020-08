In piena emergenza Coronavirus Silvia, sorella di Nadia Toffa, ha messo al mondo la sua bambina che sarebbe identica alla conduttrice scomparsa.

La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, ha raccontato a Il Messaggero che la sua nipotina (figlia di Silvia, sorella della conduttrice) sarebbe identica alla figlia scomparsa: “Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto. Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti […] È stato un dono, un dono di Nadia”, ha confessato la donna.

Nadia Toffa: la nipotina identica a lei

In piena emergenza Coronavirus, a Brescia, è nata la nipotina di Nadia Toffa, Alba Nadia. Per sua madre la piccola sarebbe identica alla figlia scomparsa, e Margherita Rebuffoni ha anche confessato che nonostante l’emergenza lei e la sua famiglia sarebbero riusciti a vivere l’arrivo della piccola con estrema serenità, come fosse un dono dal cielo inviato da sua figlia Nadia.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/nadiatoffa/?hl=it

Il 13 agosto 2019 la conduttrice è scomparsa dopo un anno di battaglia contro il cancro, all’età di 40 anni. Dopo la sua morte la madre Margherita non ha perso occasione per ricordare Nadia, pubblicando il suo libro postumo e fondando un’associazione a suo nome (come da lei voluto).

La premonizione della conduttrice

Sempre la madre della conduttrice ha rivelato che poco prima di morire Nadia Toffa avrebbe previsto la gravidanza di sua sorella Silvia, pur non essendone ancora a conoscenza: “Prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che sua sorella Silvia era incinta di una bambina”, ha confessato la signora Margherita a La Vita in diretta. Stando a quanto rivelato dalla donna, sua figlia avrebbe provato per molto tempo a restare incinta senza risultati.

“Io non le dissi niente della sensazione di Nadia per non illuderla, ma era vero. (…) Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”, ha dichiarato a La Vita in Diretta.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/nadiatoffa/?hl=it