Confessione molto delicata quella di Selvaggia Roma al GF Vip. L’influencer romana ha rivelato di aver pensato di togliersi la vita.

Selvaggia Roma, concorrente molto discussa del GF Vip, si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata. Confidandosi con Maria Teresa Ruta, ha parlato del suo passato travagliato e ha ammesso di aver pensato al suicidio. Nello specifico, la 31enne romana avrebbe voluto togliersi la vita per colpire il padre, con il quale ha sempre avuto un pessimo rapporto.

La Roma, che fin dal primo momento che ha messo piede al GF Vip, ha dimostrato un gran caratterino, ha avuto un’esistenza tutt’altro che facile. Nata in Tunisia da papà originario del luogo e mamma italiana, ha vissuto momenti terribili. Stando al suo racconto, quando la madre ha deciso di fuggire da quella Terra, hanno dovuto superare scogli che sembravano insormontabili.

Selvaggia Roma: il tentato suicidio

Selvaggia ha atteggiamenti un po’ sui generis, questo è impossibile negarlo, ma c’è da ammettere che gli stessi, probabilmente, nascono dal suo passato difficile. Parlando con la Ruta, ha raccontato:

“Mio padre mi ha abbandonata da piccola, io volevo addirittura uccidermi per fargli provare il senso di colpa. Dopo che mio padre se ne andò, mia madre non era affatto incline a trovare un altro uomo. Si è dedicata completamente a me. Eravamo solo io e mia madre, non c’era un parente a cui potessimo appoggiarci. Pensa che sono persino arrivata a cambiare nome e cognome per recidere ogni legame con mio padre e con le vita reale. Non ne ho mai parlato a nessuno, perché sono una tipa solitaria”.

La Roma, quindi, ha rivelato un dettaglio che, fino ad oggi, non aveva mai avuto il coraggio di raccontare. Il tentato suicidio al quale fa riferimento, è avvenuto tanti anni fa, quando era ancora una bambina. Fortunatamente, ha avuto la forza di andare avanti e costruirsi una vita senza l’uomo che l’ha fatta soffrire tanto.

Il supporto di Maria Teresa Ruta

Selvaggia ha trovato nella Ruta una confidente, una figura materna. E’ riuscita ad aprirsi con lei e a togliersi dal cuore un peso non indifferente. Non a caso, ha voluto ringraziarla per il supporto che le ha mostrato:

“Maria Teresa, dovresti vincere tu il Grande Fratello Vip, perché sei una persona così carina, altruista, profonda. Quello che fai è bello, mi metti il sorriso anche solo a guardarti la mattina”.

Effettivamente, la donna è sempre disponibile con tutti e dispensa sorrisi – forse anche troppi – fin da quando apre gli occhi al mattino. Nella prossima puntata del GF Vip, di certo, Alfonso Signorini darà modo a Selvaggia di affrontare pubblicamente questa parte dolorosa e delicata del suo passato.