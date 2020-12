Ignazio Moser ha annunciato via social la scomparsa di suo zio Aldo, noto ex ciclista scomparso a causa di complicazioni dovute al Coronavirus.

Sui social Ignazio Moser ha dedicato un messaggio d’addio a suo zio Aldo, anche lui famoso ex ciclista, scomparso a 76 a seguito di complicanze dovute al Coronavirus. Aldo Moser era il maggiore dei fratelli di Francesco Moser, padre di Ignazio. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi”, ha scritto nel suo post l’ex concorrente del GF Vip.

Ignazio Moser in lutto: è morto lo zio Aldo

Con un post via social il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha deciso di ricordare suo zio, Aldo Moser, scomparso a 76 anni a causa del Coronavirus. Come il nipote anche Aldo Moser è stato un famoso ciclista, ed era il maggiore dei 12 fratelli di Francesco Moser. Il suo nome è stato legato al mondo del ciclismo italiano per oltre 20 anni: giovanissimo aveva iniziato a gareggiare tra i professionisti e aveva indossato anche lamaglia rosa al Giro d’Italia. Per la famiglia Moser si tratta di una grave perdita, e in tanti si sono uniti al cordoglio di Ignazio via social.

Ignazio Moser

L’amore ritrovato per Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez non ha commentato il post del compagno ma di sicuro gli è stata vicina durante queste giornate difficili. I due hanno deciso di trascorrere del tempo in campagna, nella tenuta Moser a Trento. Sembra che la coppia abbia superato brillantemente il presunto periodo di crisi vissuto durante l’estate e oggi, sui social, sembrano essere più felici che mai. In tanti tra i loro fan si chiedono quando Cecilia e Ignazio decideranno di allargare ulteriormente la famiglia visto che entrambi hanno ammesso di sognare un giorno di avere un figlio insieme.