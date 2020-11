Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like sui social mettendo in mostra il suo fisico statuario in bikini, durante una giornata in piscina a Palm Springs.

Più bella e seducente che mai Elisabetta Canalis conquista ancora una volta i fan dei social. L’ex velina ha messo in mostra il suo fisico statuario con un bikini color carne durante una giornata in piscina trascorsa con sua figlia, la piccola Skyler Eva, e le sue amiche. In tanti sui social hanno fatto i complimenti alla showgirl per la sua straordinaria bellezza e tra i fan c’è persino chi è arrivato a commentare la foto scrivendo: “A guardarti passa la pandemia”.

Elisabetta Canalis, il bikini in piscina

I fan dei social hanno decisamente gradito le ultime foto postate da Elisabetta Canalis, che negli scatti indossa un bikini color carne da mozzare il fiato. Tra i complimenti dei fan non manca l’ironia, e c’è persino chi ha scritto che “violerebbe il dpcm per lei” o che guardandola “passa la pandemia”.

Elisabetta Canalis

Ironia a parte in tanti non hanno perso l’occasione per fare i complimenti alla showgirl, mentre altri ancora hanno criticato la Canalis e il suo “sfoggio di lusso” affermando che intanto l’Italia sarebbe in ginocchio a causa dell’emergenza sanitaria. L’ex velina, che nei mesi scorsi si è prodigata in appelli e donazioni proprio per via della pandemia, non ha replicato a questo genere di critiche.

La vita dell’ex velina a Los Angeles

Elisabetta Canalis si è trasferita a Los Angeles, dove ha incontrato l’amore della sua vita, il marito Brian Perri, e dove ha acquistato una lussuosa villa con tanto di piscina. Insieme all’ex velina si era trasferita a Los Angeles anche la sua storica migliore amica, Maddalena Corvaglia, con cui sembra che la Canalis abbia interrotto ogni rapporto. Non è chiaro perché le due abbiano avuto delle divergenze e in tanti sperano un giorno di vederle di nuovo insieme come ai tempi di Striscia la Notizia.