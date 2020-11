Ad All Togheter Now Anna Tatangelo non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione. In suo soccorso è giunta l’amica Michelle Hunziker.

Ascoltando la storia della concorrente Beatrice Baldaccini ad All Togheter Now, Anna Tatangelo non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione. La ragazza ha confessato difronte ai giurati il motivo per cui avrebbe voluto vincere il montepremi messo in palio dal programma, affermando che lei e sua madre hanno vissuto un momento molto difficile e che per questo lei vorrebbe esprimerle la sua gratitudine realizzando il suo sogno di andare in Machu Pichu. Quando Anna Tatangelo non è riuscita a nascondere le sue lacrime di commozione Michele Hunziker è accorsa in suo aiuto affermando:

“Lo so che Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli ma questa storia ti ha davvero emozionato”.

Anna Tatangelo in lacrime ad All Togheter Now

La commovente storia di Beatrice Baldaccini ad All Togheter Now ha emozionato la giurata del programma, Anna Tatangelo, che a stento è riuscita a trattenere le sue lacrime. Vedendo la cantante in difficoltà durante questo momento molto toccante Michelle Hunziker è intervenuta per toglierla dall’imbarazzo, e dopo di lei l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha espresso la sua commozione alla ragazza affermando che troverebbe bellissimo il fatto che lei voglia esprimere la sua gratitudine alla madre.

Anna Tatangelo

“Mi emoziona (…) è bello ripagare un genitore dei suoi sacrifici”, ha dichiarato la cantante.

Il rapporto con i genitori

La Tatangelo non ha mai nascosto quanto sia stato importante per lei il rapporto con i suoi genitori. A Domenica In la cantante ha rivelato che a Sora, il paese in cui è nata, i suoi sarebbero stati spesso vittima di pettegolezzi per via della sua relazione con Gigi D’Alessio (sbocciata quando lui era sposato con Carmela Barbato). “Gli sarò per sempre grata, ci sono sempre stati”, ha dichiarato la cantante a Domenica In parlando dei suoi genitori.