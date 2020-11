Paolo Brosio, entrato al GF Vip da pochi giorni, è stato vittima di uno scherzo da parte dei coinquilini: la sua reazione non piace ai fan.

Entrato al GF Vip con ben 52 giorni di ritardo a causa della sua positività al Covid-19, Paolo Brosio sembra essersi già ambientato. Non a caso, i compagni d’avventura hanno deciso di giocargli un ‘brutto’ scherzo. Per la prima volta, tutti i “Vipponi”, solitamente schierati in due gruppi, si sono uniti e hanno dato vita ad una burla dai toni bollenti.

Dayane Mello e Adua Del Vesco, d’accordo con tutti gli altri inquilini del GF Vip, si sono chiuse nella “stanza-lavatrice” e hanno simulato un rapporto sessuale. Il tutto è andato in scena mentre i “Vipponi” erano in salone per gustarsi una camomilla. Ovviamente, tra loro c’era anche Brosio che ha già dichiarato di essere in astinenza sessuale da oltre due mesi. Il giornalista, incalzato dai complici dello scherzo, si è lasciato andare ad esternazioni che non sono piaciute ai fan.

GF Vip: lo scherzo bollente a Paolo Brosio

Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, che per l’occasione hanno seppellito l’ascia di guerra, si sono avvicinate a Paolo e l’hanno invitato a sbirciare la “stanza-lavatrice”. Dayane e Adua, infatti, per far cadere la vittima nel loro tranello avevano lasciato la tenda di copertura parzialmente aperta. Non solo, le due si sono abbandonate ad una simulazione condita anche da gemiti più o meno spinti.

Brosio, già definito “lumacone” e “provolone”, si è avvicinato alla tenda, ha sbirciato velocemente ed ha affermato:

“Ma io se le vedo poi mi mast**bo, meglio che non vedo. (…) Meglio andare di là, che qui ci viene un’ansia pazzesca. (…) Quel giochino lì più lo fai più è divertente”. Le parole di Paolo hanno subito scatenato le risate dei compagni d’avventura.

La reazione di Paolo Brosio non piace ai fan

Mentre i “Vipponi” si sono lasciati andare a grosse risate, i telespettatori hanno reagito in modo molto diverso. In molti, infatti, sono rimasti senza parole davanti alle sue esternazioni.

Il video dello scherzo è diventato virale in un lampo e su Twitter fioccano commenti che suonano più o meno così: “Vi lamentate tanto delle frasi di Oppini ma quelle di Brosio nessuno le sta calcolando? ‘A me se due donne si baciano mi eccitano ma due uomini che schifo per carità’. Da quando è entrato non fa altro che parlare vergognosamente delle donne ed è omofobo e bigotto” oppure “Riguardo allo scherzo di ieri, si è capito benissimo che Brosio è il classico uomo di fede che ‘guai due donne o due uomini che si sposano o stanno insieme perché meritano l’inferno ma se vedo 2 donne che si strusciano addio, corro in bagno a toccarmi’”.

Nella prossima puntata del GF Vip, Paolo Brosio sarà oggetto di qualche provvedimento disciplinare? Considerato che non è stato cacciato né per la bestemmia e né tantomeno per aver violato il patto di riservatezza, lo escludiamo.